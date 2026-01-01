GiełdaDEX+
Aktualna cena The Official 67 Coin wynosi 0.012971 USD. Kapitalizacja rynkowa 67 to 12,966,849.28 USD. Śledź aktualizacje cen 67 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i wiele więcej!

Cena The Official 67 Coin(67)

Aktualna cena 1 67 do USD:

$0.013094
$0.013094
-2.20%1D
USD
The Official 67 Coin (67) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2026-01-23 04:16:24 (UTC+8)

Cena The Official 67 Coin na dziś

Cena bieżąca The Official 67 Coin (67) wynosi dziś $ 0.012971, z 2.20% zmianą w ciągu ostatnich 24 godzin. Aktualny współczynnik konwersji 67 na USD wynosi $ 0.012971 za 67.

The Official 67 Coin zajmuje obecnie pozycję 912 pod względem kapitalizacji rynkowej, która wynosi $ 12.97M, przy podaży w obiegu 999.68M 67. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs 67 oscylował między $ 0.01246 (minimum) a $ 0.015599 (maksimum). Jego historyczne maksimum wynosi $ 0.043900645791901, podczas gdy historyczne minimum to $ 0.000086375925910336.

W krótkim terminie 67 przesunął się o -2.95% w ciągu ostatniej godziny i o -64.09% w ciągu ostatnich 7 dni. W ciągu ostatniej doby całkowity wolumen obrotu osiągnął $ 94.96K.

Informacje rynkowe o The Official 67 Coin (67)

No.912

$ 12.97M
$ 12.97M

$ 94.96K
$ 94.96K

$ 12.97M
$ 12.97M

999.68M
999.68M

999,680,000
999,680,000

999,680,000
999,680,000

100.00%

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa The Official 67 Coin wynosi $ 12.97M, przy $ 94.96K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż 67 w obiegu wynosi 999.68M, przy całkowitej podaży 999680000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 12.97M.

Historia ceny The Official 67 Coin w USD

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01246
$ 0.01246
Minimum 24h
$ 0.015599
$ 0.015599
Maksimum 24h

$ 0.01246
$ 0.01246

$ 0.015599
$ 0.015599

$ 0.043900645791901
$ 0.043900645791901

$ 0.000086375925910336
$ 0.000086375925910336

-2.95%

-2.19%

-64.09%

-64.09%

Historia ceny The Official 67 Coin (67) – USD

Śledź zmiany ceny The Official 67 Coin dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00029455-2.19%
30 Dni$ -0.011971-48.00%
60 dni$ -0.005439-29.55%
90 dni$ +0.007971+159.42%
Dzisiejsza zmiana ceny The Official 67 Coin

Dziś67 odnotował zmianę $ -0.00029455 (-2.19%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny The Official 67 Coin

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.011971 (-48.00%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny The Official 67 Coin

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę 67 o $ -0.005439(-29.55%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny The Official 67 Coin

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.007971 (+159.42%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe The Official 67 Coin (67)?

Sprawdź teraz stronę historii cen The Official 67 Coin.

Analiza AI dla The Official 67 Coin

Analizy oparte na sztucznej inteligencji badają najnowsze zmiany cen The Official 67 Coin, trendy wolumenu obrotu i wskaźniki nastrojów rynkowych, dostarczając aktualizacje w czasie rzeczywistym w celu identyfikacji okazji handlowych i wspierania świadomego podejmowania decyzji.

Jakie czynniki wpływają na cenę The Official 67 Coin?

Kilka kluczowych czynników wpływa na ceny Oficjalnej Monety 67 (67):

1. Dynamika popytu i podaży na rynku
2. Wolumen handlu i poziomy płynności
3. Ogólny sentyment na rynku kryptowalut
4. Ruchy cenowe Bitcoina oraz głównych altcoinów
5. Aktualizacje dotyczące rozwoju projektu i postęp w realizacji roadmapy
6. Akceptacja społeczności i wzrost liczby użytkowników
7. Listy na giełdach oraz partnerstwa
8. Wiadomości regulacyjne wpływające na rynki kryptowalut
9. Ukształtowanie się wzorców analizy technicznej oraz poziomy wsparcia i oporu
10. Rozmowy w mediach społecznościowych i sentyment inwestorów

Dlaczego ludzie chcą znać dzisiejszą cenę The Official 67 Coin?

Ludzie chcą poznać oficjalną cenę monety 67 dzisiaj z kilku ważnych powodów: decyzje inwestycyjne, śledzenie portfela, możliwości handlowe, analiza rynku oraz zarządzanie ryzykiem. Ceny w czasie rzeczywistym pomagają traderom identyfikować punkty wejścia i wyjścia, podczas gdy inwestorzy monitorują wartość swoich posiadanych aktywów. Ruchy cen wskazują sentyment rynkowy i potencjalne trendy, umożliwiając podejmowanie świadomych decyzji finansowych na wahań rynku kryptowalut.

Przewidywana cena The Official 67 Coin

Prognoza ceny The Official 67 Coin (67) na 2030 r. (za 4 lat)
Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena 67 w 2030 roku wyniesie $ -- przy stopie wzrostu 0.00%.
Prognoza ceny The Official 67 Coin (67) na rok 2040 (za 14 lat)

W 2040 cena The Official 67 Coin może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ --.

Co to jest The Official 67 Coin (67)

Oficjalny 67 Coin - stworzony przez Mava Trevilliana, znanego jako jeden z głównych twórców mema 67.

Zasoby The Official 67 Coin

Aby lepiej zrozumieć The Official 67 Coin, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa The Official 67 Coin
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące The Official 67 Coin

Ostatnia aktualizacja strony: 2026-01-23 04:16:24 (UTC+8)

Dowiedz się więcej o The Official 67 Coin

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

