Aktualna cena The Official 67 Coin wynosi 0.012971 USD. Kapitalizacja rynkowa 67 to 12,966,849.28 USD. Śledź aktualizacje cen 67 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i wiele więcej!Aktualna cena The Official 67 Coin wynosi 0.012971 USD. Kapitalizacja rynkowa 67 to 12,966,849.28 USD. Śledź aktualizacje cen 67 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i wiele więcej!
Cena bieżąca The Official 67 Coin (67) wynosi dziś $ 0.012971, z 2.20% zmianą w ciągu ostatnich 24 godzin. Aktualny współczynnik konwersji 67 na USD wynosi $ 0.012971 za 67.
The Official 67 Coin zajmuje obecnie pozycję 912 pod względem kapitalizacji rynkowej, która wynosi $ 12.97M, przy podaży w obiegu 999.68M 67. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs 67 oscylował między $ 0.01246 (minimum) a $ 0.015599 (maksimum). Jego historyczne maksimum wynosi $ 0.043900645791901, podczas gdy historyczne minimum to $ 0.000086375925910336.
W krótkim terminie 67 przesunął się o -2.95% w ciągu ostatniej godziny i o -64.09% w ciągu ostatnich 7 dni. W ciągu ostatniej doby całkowity wolumen obrotu osiągnął $ 94.96K.
Informacje rynkowe o The Official 67 Coin (67)
$ 12.97M
$ 94.96K
$ 12.97M
999.68M
999,680,000
999,680,000
100.00%
SOL
Obecna kapitalizacja rynkowa The Official 67 Coin wynosi $ 12.97M, przy $ 94.96K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż 67 w obiegu wynosi 999.68M, przy całkowitej podaży 999680000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 12.97M.
Historia ceny The Official 67 Coin w USD
24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01246
Minimum 24h
$ 0.015599
Maksimum 24h
$ 0.01246
$ 0.015599
$ 0.043900645791901
$ 0.000086375925910336
-2.95%
-2.19%
-64.09%
-64.09%
Historia ceny The Official 67 Coin (67) – USD
Śledź zmiany ceny The Official 67 Coin dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:
Okres
Zmień (USD)
Zmień (%)
Dzisiaj
$ -0.00029455
-2.19%
30 Dni
$ -0.011971
-48.00%
60 dni
$ -0.005439
-29.55%
90 dni
$ +0.007971
+159.42%
Dzisiejsza zmiana ceny The Official 67 Coin
Dziś67 odnotował zmianę $ -0.00029455 (-2.19%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.
30-dniowa zmiana ceny The Official 67 Coin
W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.011971 (-48.00%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.
60-dniowa zmiana ceny The Official 67 Coin
Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę 67 o $ -0.005439(-29.55%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.
90-dniowa zmiana ceny The Official 67 Coin
Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.007971 (+159.42%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.
Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe The Official 67 Coin (67)?
Analizy oparte na sztucznej inteligencji badają najnowsze zmiany cen The Official 67 Coin, trendy wolumenu obrotu i wskaźniki nastrojów rynkowych, dostarczając aktualizacje w czasie rzeczywistym w celu identyfikacji okazji handlowych i wspierania świadomego podejmowania decyzji.
Jakie czynniki wpływają na cenę The Official 67 Coin?
Kilka kluczowych czynników wpływa na ceny Oficjalnej Monety 67 (67):
1. Dynamika popytu i podaży na rynku 2. Wolumen handlu i poziomy płynności 3. Ogólny sentyment na rynku kryptowalut 4. Ruchy cenowe Bitcoina oraz głównych altcoinów 5. Aktualizacje dotyczące rozwoju projektu i postęp w realizacji roadmapy 6. Akceptacja społeczności i wzrost liczby użytkowników 7. Listy na giełdach oraz partnerstwa 8. Wiadomości regulacyjne wpływające na rynki kryptowalut 9. Ukształtowanie się wzorców analizy technicznej oraz poziomy wsparcia i oporu 10. Rozmowy w mediach społecznościowych i sentyment inwestorów
Dlaczego ludzie chcą znać dzisiejszą cenę The Official 67 Coin?
Ludzie chcą poznać oficjalną cenę monety 67 dzisiaj z kilku ważnych powodów: decyzje inwestycyjne, śledzenie portfela, możliwości handlowe, analiza rynku oraz zarządzanie ryzykiem. Ceny w czasie rzeczywistym pomagają traderom identyfikować punkty wejścia i wyjścia, podczas gdy inwestorzy monitorują wartość swoich posiadanych aktywów. Ruchy cen wskazują sentyment rynkowy i potencjalne trendy, umożliwiając podejmowanie świadomych decyzji finansowych na wahań rynku kryptowalut.
Przewidywana cena The Official 67 Coin
Prognoza ceny The Official 67 Coin (67) na 2030 r. (za 4 lat)
Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena 67 w 2030 roku wyniesie $ -- przy stopie wzrostu 0.00%.
Prognoza ceny The Official 67 Coin (67) na rok 2040 (za 14 lat)
W 2040 cena The Official 67 Coin może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ --.
Narzędzia MEXC Aby uzyskać prognozy scenariuszy w czasie rzeczywistym i bardziej spersonalizowane analizy, użytkownicy mogą skorzystać z narzędzia do prognozowania cen MEXC oraz AI Market Insights.
Zastrzeżenie: Scenariusze te mają charakter ilustracyjny i edukacyjny; ceny kryptowalut są niestabilne. Przed podjęciem decyzji należy przeprowadzić własne badania (DYOR). Chcesz wiedzieć, jaką cenę osiągnie The Official 67 Coin w latach 2026–2027? Odwiedź naszą stronę Prognoza ceny, aby zapoznać się z prognozami cen 67 na lata 2026–2027, klikając Prognoza ceny The Official 67 Coin.
Jak kupować i inwestować w The Official 67 Coin
Gotowy na zakupy The Official 67 Coin? Zakup 67 na MEXC jest szybki i przyjazny dla początkujących. Po dokonaniu pierwszego zakupu możesz natychmiast rozpocząć handel. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszym poradnikiem zakupu The Official 67 Coin. Poniżej znajdziesz krótki 5-etapowy skrót, który pomoże Ci rozpocząć proces zakupu The Official 67 Coin (67).
Krok 1
Załóż konto i przeprowadź KYC
Najpierw załóż konto i przeprowadź KYC na MEXC. Możesz to zrobić na oficjalnej stronie MEXC lub w aplikacji MEXC, używając swojego numeru telefonu lub adresu e-mail.
Na stronie MEXC kliknij Spot na górnym pasku i wyszukaj preferowane tokeny.
Krok 4
Wybierz swoje tokeny
Dzięki dostępności ponad -- tokenów, możesz z łatwością kupić Bitcoina, Ethereum i popularne tokeny.
Krok 5
Dokończ zakup
Wpisz liczbę tokenów lub równowartość w Twojej lokalnej walucie. Kliknij przycisk Kup, a The Official 67 Coin zostaną natychmiast przelane do Twojego portfela.
Co można zrobić z The Official 67 Coin
Posiadanie The Official 67 Coin pozwala na więcej niż samo przechowywanie. Możesz handlować BTC na setkach rynków, zarabiać pasywne nagrody dzięki Elastycznemu stakowaniu i produktach oszczędnościowych, lub wykorzystać profesjonalne narzędzia handlowe, aby pomnażać swoje aktywa. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalnym, doświadczonym inwestorem, MEXC ułatwia maksymalizację potencjału kryptowalut. Poniżej przedstawiamy cztery najlepsze sposoby na maksymalne wykorzystanie Bitcoin
Poznaj rynek spot MEXC
Handluj ponad 2,800 tokenami z bardzo niskimi opłatami.
Handel kontraktami futures
Handluj z dźwignią do 500x i wysoką płynnością.
MEXC Launchpool
Stakuj tokeny i zdobywaj niesamowite airdropy.
MEXC Pre-Market
Kupuj i sprzedawaj nowe tokeny, zanim zostaną oficjalnie wprowadzone do obrotu.
Handel z wyjątkowo niskimi opłatami na MEXC
Kupowanie The Official 67 Coin (67) na MEXC oznacza większą wartość za Twoje pieniądze. Jako jedna z platform kryptowalutowych o najniższych opłatach na rynku, MEXC pomaga obniżyć koszty już od pierwszej transakcji.
Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące The Official 67 Coin
Ile będzie wart 1 The Official 67 Coin w 2030 roku?
Jeśli wzrost The Official 67 Coin wynosiłby 5% rocznie, szacowana wartość mogłaby osiągnąć około $-- do 2027 roku, $-- do 2030 roku, -- do 2035 roku i $-- do 2040 roku. Liczby te ilustrują scenariusz stałego wzrostu, choć rzeczywiste przyszłe ceny będą zależeć od przyjęcia na rynku, zmian regulacyjnych i warunków makroekonomicznych. Pełną tabelę projekcji z dokładną analizą potencjalnych cen The Official 67 Coin i oczekiwanego ROI dla poszczególnych lat znajdziesz poniżej.
Ile The Official 67 Coin wart jest dzisiaj?
Dzisiejsza cena The Official 67 Coin to $ 0.012971. Sprawdź naszą sekcję Historii Cen, aby poznać historię cen z dzisiaj, ostatnich 30, 60 i 90 dni.
Czy The Official 67 Coin to nadal dobra inwestycja?
The Official 67 Coin pozostaje aktywnie handlowaną kryptowalutą z ciągłym udziałem w rynku i rozwojem ekosystemu. Jednak inwestycje w kryptowaluty, takie jak inwestowanie w 67, są z natury zmienne i powinny odpowiadać Twojej osobistej tolerancji ryzyka. Zawsze przeprowadzaj niezależne badania (DYOR) i uwzględniaj warunki rynkowe przed podjęciem decyzji finansowych i inwestycji.
Jaki jest dzienny wolumen obrotu The Official 67 Coin?
Na MXEXC w ciągu 24 godzin wymieniono The Official 67 Coin o wartości --.
Jaka jest aktualna cena The Official 67 Coin?
Cena 67 na żywo jest aktualizowana w czasie rzeczywistym na podstawie globalnej aktywności handlowej na głównych giełdach, w tym MEXC. Ceny rynkowe zmieniają się nieustannie ze względu na wahania płynności, wolumenu obrotu i ogólnego sentymentu. Aby zobaczyć najnowszą cenę The Official 67 Coin w preferowanej walucie, odwiedź Cena 67, gdzie znajdziesz więcej informacji.
Co wpływa na cenę The Official 67 Coin?
Cena 67 jest uzależniona od kilku kluczowych czynników, w tym ogólnych nastrojów rynkowych, wolumenu obrotu, rozwoju technologicznego oraz trendów w adopcji przez użytkowników. Szersze warunki makroekonomiczne, takie jak zmiany stóp procentowych, cykle płynności i sygnały regulacyjne, również odgrywają istotną rolę w kształtowaniu cen.
Aby być na bieżąco z rynkowymi zmianami i aktualizacjami projektów, odwiedź MEXC News, gdzie znajdziesz najnowsze analizy i informacje o kryptowalutach.
Który token ma najwyższy wolumen obrotu na MEXC?
Jak złożyć zlecenie stop-loss lub take-profit 67 na MEXC?
MEXC obsługuje zlecenia stop-loss i take-profit, które pomagają automatycznie zarządzać ryzykiem.
1. Przejdź do sekcji handlu Spot lub Futures i wybierz parę 67/USDT.
2. Wybierz „Stop-Limit” lub „Zlecenie warunkowe” z menu typu zlecenia.
3. Ustaw cenę aktywacji (poziom, który aktywuje zlecenie) i cenę wykonania (cenę, po której zlecenie zostanie zrealizowane).
4. Potwierdź szczegóły zlecenia i prześlij je.
Twoje zlecenie stop-loss zostanie aktywowane, jeśli cena The Official 67 Coin spadnie w stosunku do Twojej pozycji, podczas gdy zlecenie take-profit zostanie zrealizowane automatycznie, gdy osiągnie docelowy poziom zysku.
Szczegółowe przykłady i samouczki znajdziesz w przewodniku po handlu spot MEXC
Czy cena The Official 67 Coin wzrośnie w tym roku?
Cena The Official 67 Coin może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź The Official 67 Coin (67) prognozę ceny, aby uzyskać bardziej dogłębną analizę.
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku.
Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.