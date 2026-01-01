Cena The Official 67 Coin na dziś

Cena bieżąca The Official 67 Coin (67) wynosi dziś $ 0.012971, z 2.20% zmianą w ciągu ostatnich 24 godzin. Aktualny współczynnik konwersji 67 na USD wynosi $ 0.012971 za 67.

The Official 67 Coin zajmuje obecnie pozycję 912 pod względem kapitalizacji rynkowej, która wynosi $ 12.97M, przy podaży w obiegu 999.68M 67. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs 67 oscylował między $ 0.01246 (minimum) a $ 0.015599 (maksimum). Jego historyczne maksimum wynosi $ 0.043900645791901, podczas gdy historyczne minimum to $ 0.000086375925910336.

W krótkim terminie 67 przesunął się o -2.95% w ciągu ostatniej godziny i o -64.09% w ciągu ostatnich 7 dni. W ciągu ostatniej doby całkowity wolumen obrotu osiągnął $ 94.96K.

Informacje rynkowe o The Official 67 Coin (67)

Pozycja No.912 Kapitalizacja rynkowa $ 12.97M$ 12.97M $ 12.97M Wolumen (24H) $ 94.96K$ 94.96K $ 94.96K W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 12.97M$ 12.97M $ 12.97M Podaż w obiegu 999.68M 999.68M 999.68M Maksymalna podaż 999,680,000 999,680,000 999,680,000 Całkowita podaż 999,680,000 999,680,000 999,680,000 Wskaźnik obrotu 100.00% Publiczny blockchain SOL

