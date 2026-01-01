Prognoza ceny The Official 67 Coin (67) (USD)

Otrzymaj prognozy cen The Official 67 Coin dla roku 2027, 2028, 2029, 2030 i kolejnych. Przewiduj, jak bardzo 67 może wzrosnąć w ciągu najbliższych pięciu lat lub dłużej, dzięki natychmiastowym prognozom opartym na trendach rynkowych i nastrojach.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę The Official 67 Coin
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny The Official 67 Coin
$0.01283
-4.17%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Ostatnia aktualizacja strony: 2026-01-23 04:36:16 (UTC+8)

Przewidywana cena The Official 67 Coin na lata 2026–2050 (USD)

Prognoza ceny The Official 67 Coin (67) na rok 2026 (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy The Official 67 Coin może wzrosnąć o 0.00%. Może osiągnąć cenę handlową $ 0.01283 w 2026 roku.

Prognoza ceny The Official 67 Coin (67) na rok 2027 (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy The Official 67 Coin może wzrosnąć o 5.00%. Może osiągnąć cenę handlową $ 0.013471 w 2027 roku.

Prognoza ceny The Official 67 Coin (67) na rok 2028 (za 2 lata)

Według modelu prognozowania cen przewiduje się, że 67 osiągnie $ 0.014145 w 2028, co oznacza wzrost o 10.25%.

Prognoza ceny The Official 67 Coin (67) na rok 2029 (za 3 lata)

Według modelu prognozowania cen przewiduje się, że 67 osiągnie $ 0.014852 w 2029, co oznacza wzrost o 15.76%.

Prognoza ceny The Official 67 Coin (67) na rok 2030 (za 4 lata)

Według powyższego modelu prognozy cen, docelowa cena 67 w 2030 wynosi $ 0.015594, przy szacowanym wzroście na poziomie 21.55%.

Prognoza ceny The Official 67 Coin (67) na rok 2040 (za 14 lat)

W 2040 cena The Official 67 Coin może potencjalnie wzrosnąć o 97.99%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.025402.

Prognoza ceny The Official 67 Coin (67) na rok 2050 (za 24 lat)

W 2050 cena The Official 67 Coin może potencjalnie wzrosnąć o 222.51%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.041378.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2026
    $ 0.01283
    0.00%
  • 2027
    $ 0.013471
    5.00%
  • 2028
    $ 0.014145
    10.25%
  • 2029
    $ 0.014852
    15.76%
  • 2030
    $ 0.015594
    21.55%
  • 2031
    $ 0.016374
    27.63%
  • 2032
    $ 0.017193
    34.01%
  • 2033
    $ 0.018053
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2034
    $ 0.018955
    47.75%
  • 2035
    $ 0.019903
    55.13%
  • 2036
    $ 0.020898
    62.89%
  • 2037
    $ 0.021943
    71.03%
  • 2038
    $ 0.023040
    79.59%
  • 2039
    $ 0.024192
    88.56%
  • 2040
    $ 0.025402
    97.99%
  • 2050
    $ 0.041378
    222.51%

Krótkoterminowa prognoza ceny The Official 67 Coin na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • January 23, 2026(Dzisiaj)
    $ 0.01283
    0.00%
  • January 24, 2026(Jutro)
    $ 0.012831
    0.01%
  • January 30, 2026(Ten tydzień)
    $ 0.012842
    0.10%
  • February 22, 2026(30 Dni)
    $ 0.012882
    0.41%
Prognoza ceny The Official 67 Coin (67) na dziś

Przewidywana cena dla 67 w dniu January 23, 2026(Dzisiaj) wynosi $0.01283. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny The Official 67 Coin (67) na jutro

Na January 24, 2026(Jutro) prognoza ceny 67 z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.012831. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa The Official 67 Coin (67) na ten tydzień

Do January 30, 2026(Ten tydzień) prognozowana cena dla 67, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.012842. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa The Official 67 Coin (67) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena 67 wynosi $0.012882. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen The Official 67 Coin

$ 0.01283
-4.17%

$ 12.82M
999.68M
$ 93.26K
--

Najnowsza cena 67 to $ 0.01283. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -4.17%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 93.26K.
Ponadto 67 ma podaż w obiegu wynoszącą 999.68M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 12.82M.

Jak kupić The Official 67 Coin (67)

Próbujesz kupić 67? Teraz możesz kupować 67 za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić The Official 67 Coin i rozpocznij już teraz na MEXC!

Dowiedz się, jak kupić 67 teraz

Historyczna cena The Official 67 Coin

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami The Official 67 Coin, cena The Official 67 Coin wynosi 0.012821USD. Podaż w obiegu The Official 67 Coin (67) wynosi 0.00 67, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $12.82M.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    -0.15%
    $ -0.002293
    $ 0.015184
    $ 0.01246
  • 7 D
    -0.64%
    $ -0.023178
    $ 0.0365
    $ 0.010916
  • 30 Dni
    -0.48%
    $ -0.012134
    $ 0.040121
    $ 0.010325
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin The Official 67 Coin zanotował zmianę ceny o $-0.002293, co stanowi -0.15% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs The Official 67 Coin osiągnął maksimum na poziomie $0.0365 i minimum na poziomie $0.010916. Zanotowano zmianę ceny o -0.64%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał 67 do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana The Official 67 Coin o -0.48%, co odpowiada około $-0.012134 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny 67.

Sprawdź pełną historię cen The Official 67 Coin, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC

Zobacz pełną historię cen 67

Jak działa moduł przewidywania ceny The Official 67 Coin (67)?

Moduł predykcji ceny The Official 67 Coin to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu 67. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania The Official 67 Coin na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów 67, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę The Official 67 Coin. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość 67.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę 67, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał The Official 67 Coin.

Dlaczego prognoaza ceny 67 jest ważna?

Prognozy cen 67 są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w 67?
Według Twoich prognoz 67 osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny 67 na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny The Official 67 Coin (67), przewidywana cena 67 osiągnie -- w dniu undefined.
Ile 1 67 będzie kosztować w 2027?
Aktualna cena 1 The Official 67 Coin w 67 wynosi $0.01283. Na podstawie powyższego modelu predykcyjnego oczekuje się wzrostu 67 o 0.00%, osiągając --w 2027.
Jaka jest prognozowana cena 67 w 2028?
Przewiduje się, że The Official 67 Coin (67) wzrośnie o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 67 do roku 2028.
Jaka jest szacowana cena docelowa 67 w roku 2029?
Na podstawie Twojej prognozy ceny The Official 67 Coin (67) ma wzrosnąć o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029.
Jaka jest szacowana cena docelowa 67 w roku 2030?
Na podstawie Twojej prognozy ceny The Official 67 Coin (67) ma wzrosnąć o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2030.
Jaka jest prognoza ceny 67 na 2040 rok?
The Official 67 Coin (67) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 67 do 2040 roku.
Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.