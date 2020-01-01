Poznaj tokenomikę 21Million (21M) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena 21M, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę 21Million (21M) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena 21M, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika 21Million (21M) Odkryj kluczowe informacje o 21Million (21M), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o 21Million (21M)
21Million is a unique token backed by multiple cryptocurrencies and equipped with an innovative hybrid burning mechanism.

Oficjalna strona internetowa: https://21million.finance/
Biała księga: https://21million.finance/assets/whitepaper/21Million_Whitepaper_English.pdf

Tokenomika i analiza cenowa 21Million (21M)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla 21Million (21M), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 614.07K
Całkowita podaż: $ 17.72M
Podaż w obiegu: $ 17.30M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 628.98K
Historyczne maksimum: $ 0.085285
Historyczne minimum: $ 0.01591473
Aktualna cena: $ 0.03549966

Tokenomika 21Million (21M): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki 21Million (21M) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów 21M, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów 21M.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumiesz21M tokenomikę, poznaj cenę tokena 21Mna żywo!

Prognoza ceny 21M
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać 21M? Nasza strona z prognozami cen 21M łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.