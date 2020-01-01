Poznaj tokenomikę 0xGen (XGN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XGN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę 0xGen (XGN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XGN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika 0xGen (XGN) Odkryj kluczowe informacje o 0xGen (XGN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o 0xGen (XGN) 0xGen is a comprehensive AI-driven DeFi platform featuring an open-source LLM and DeFi trading algorithms. What 0xGen builds is to make transactions even easier by combining AI with user intent. Oficjalna strona internetowa: https://0xgen.io/ Biała księga: https://docs.0xgen.io/ Tokenomika i analiza cenowa 0xGen (XGN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla 0xGen (XGN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 54.40K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 426.07M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 127.69K Historyczne maksimum: $ 0.02022073 Historyczne minimum: $ 0.00005993 Aktualna cena: $ 0.00012769 Tokenomika 0xGen (XGN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki 0xGen (XGN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XGN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XGN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXGN tokenomikę, poznaj cenę tokena XGNna żywo! Prognoza ceny XGN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XGN? Nasza strona z prognozami cen XGN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.