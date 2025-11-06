Prognoza ceny 0G (0G) (USD)

Sprawdź prognozy cen 0G na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość 0G w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny 0G na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny 0G (0G) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy 0G może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 1.056. Prognoza ceny 0G (0G) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy 0G może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 1.1088. Prognoza ceny 0G (0G) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena 0G na 2027 rok wyniesie $ 1.1642 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny 0G (0G) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena 0G na 2028 rok wyniesie $ 1.2224 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny 0G (0G) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena 0G w 2029 roku wyniesie $ 1.2835 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny 0G (0G) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena 0G w 2030 roku wyniesie $ 1.3477 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny 0G (0G) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena 0G może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2.1953. Prognoza ceny 0G (0G) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena 0G może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 3.5759. Rok Cena Wzrost 2025 $ 1.056 0.00%

2026 $ 1.1088 5.00%

2027 $ 1.1642 10.25%

2028 $ 1.2224 15.76%

2029 $ 1.2835 21.55%

2030 $ 1.3477 27.63%

2031 $ 1.4151 34.01%

2032 $ 1.4858 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 1.5601 47.75%

2034 $ 1.6382 55.13%

2035 $ 1.7201 62.89%

2036 $ 1.8061 71.03%

2037 $ 1.8964 79.59%

2038 $ 1.9912 88.56%

2039 $ 2.0908 97.99%

2040 $ 2.1953 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny 0G na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 1.056 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 1.0561 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 1.0570 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 1.0603 0.41% Prognoza ceny 0G (0G) na dziś Przewidywana cena dla 0G w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $1.056 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny 0G (0G) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny 0G z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $1.0561 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa 0G (0G) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla 0G, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $1.0570 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa 0G (0G) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena 0G wynosi $1.0603 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen 0G Aktualna cena $ 1.056$ 1.056 $ 1.056 Zmiana ceny (24H) -5.20% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 3.62M$ 3.62M $ 3.62M Wolumen (24H) -- Najnowsza cena 0G to $ 1.056. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -5.20%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 3.62M. Ponadto 0G ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę 0G

Jak kupić 0G (0G) Próbujesz kupić 0G? Teraz możesz kupować 0G za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić 0G i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić 0G teraz

Historyczna cena 0G Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami 0G, cena 0G wynosi 1.056USD. Podaż w obiegu 0G (0G) wynosi 0.00 0G , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.02% $ -0.023000 $ 1.15 $ 1.019

7 D -0.21% $ -0.285000 $ 1.622 $ 0.942

30 Dni -0.64% $ -1.893 $ 2.994 $ 0.942 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin 0G zanotował zmianę ceny o $-0.023000 , co stanowi -0.02% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs 0G osiągnął maksimum na poziomie $1.622 i minimum na poziomie $0.942 . Zanotowano zmianę ceny o -0.21% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał 0G do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana 0G o -0.64% , co odpowiada około $-1.893 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny 0G. Sprawdź pełną historię cen 0G, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen 0G

Jak działa moduł przewidywania ceny 0G (0G)? Moduł predykcji ceny 0G to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu 0G. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania 0G na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów 0G, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę 0G. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość 0G. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę 0G, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał 0G.

Dlaczego prognoaza ceny 0G jest ważna?

Prognozy cen 0G są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w 0G? Według Twoich prognoz 0G osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny 0G na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny 0G (0G), przewidywana cena 0G osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 0G w 2026 roku? Cena 1 0G (0G) wynosi dziś $1.056 . Według powyższego modułu prognoz 0G wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena 0G w 2027 roku? 0G (0G) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 0G do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa 0G w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, 0G (0G) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa 0G w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, 0G (0G) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 0G w 2030 roku? Cena 1 0G (0G) wynosi dziś $1.056 . Według powyższego modułu prognoz 0G wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny 0G na 2040 rok? 0G (0G) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 0G do 2040 roku.