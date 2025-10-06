Giełda MEXC / Prognoza cen krypto / Hermes AI Investment Fund (HERMES) /

Prognoza ceny Hermes AI Investment Fund (HERMES) (USD)

Sprawdź prognozy cen Hermes AI Investment Fund na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość HERMES w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup HERMES

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Hermes AI Investment Fund % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Hermes AI Investment Fund na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Hermes AI Investment Fund (HERMES) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Hermes AI Investment Fund może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0. Prognoza ceny Hermes AI Investment Fund (HERMES) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Hermes AI Investment Fund może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0. Prognoza ceny Hermes AI Investment Fund (HERMES) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena HERMES na 2027 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Hermes AI Investment Fund (HERMES) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena HERMES na 2028 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Hermes AI Investment Fund (HERMES) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena HERMES w 2029 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Hermes AI Investment Fund (HERMES) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena HERMES w 2030 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Hermes AI Investment Fund (HERMES) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Hermes AI Investment Fund może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Prognoza ceny Hermes AI Investment Fund (HERMES) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Hermes AI Investment Fund może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Hermes AI Investment Fund na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost October 6, 2025(Dzisiaj) $ 0 0.00%

October 7, 2025(Jutro) $ 0 0.01%

October 13, 2025(Ten tydzień) $ 0 0.10%

November 5, 2025(30 Dni) $ 0 0.41% Prognoza ceny Hermes AI Investment Fund (HERMES) na dziś Przewidywana cena dla HERMES w dniu October 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Hermes AI Investment Fund (HERMES) na jutro Na October 7, 2025(Jutro) prognoza ceny HERMES z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Hermes AI Investment Fund (HERMES) na ten tydzień Do October 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla HERMES, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Hermes AI Investment Fund (HERMES) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena HERMES wynosi $0 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Hermes AI Investment Fund Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 73.38K$ 73.38K $ 73.38K Podaż w obiegu 896.13B 896.13B 896.13B Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena HERMES to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto HERMES ma podaż w obiegu wynoszącą 896.13B oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 73.38K. Zobacz na żywo cenę HERMES

Historyczna cena Hermes AI Investment Fund Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Hermes AI Investment Fund, cena Hermes AI Investment Fund wynosi 0USD. Podaż w obiegu Hermes AI Investment Fund (HERMES) wynosi 896.13B HERMES , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $73,376 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 1.59% $ 0 $ 0 $ 0

7 D 11.01% $ 0 $ 0.000000 $ 0.000000

30 Dni -12.23% $ 0 $ 0.000000 $ 0.000000 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Hermes AI Investment Fund zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 1.59% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Hermes AI Investment Fund osiągnął maksimum na poziomie $0.000000 i minimum na poziomie $0.000000 . Zanotowano zmianę ceny o 11.01% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał HERMES do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Hermes AI Investment Fund o -12.23% , co odpowiada około $0 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny HERMES.

Jak działa moduł przewidywania ceny Hermes AI Investment Fund (HERMES)? Moduł predykcji ceny Hermes AI Investment Fund to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu HERMES. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Hermes AI Investment Fund na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów HERMES, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Hermes AI Investment Fund. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość HERMES. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę HERMES, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Hermes AI Investment Fund.

Dlaczego prognoaza ceny HERMES jest ważna?

Prognozy cen HERMES są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w HERMES? Według Twoich prognoz HERMES osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny HERMES na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Hermes AI Investment Fund (HERMES), przewidywana cena HERMES osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 HERMES w 2026 roku? Cena 1 Hermes AI Investment Fund (HERMES) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz HERMES wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena HERMES w 2027 roku? Hermes AI Investment Fund (HERMES) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 HERMES do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa HERMES w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Hermes AI Investment Fund (HERMES) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa HERMES w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Hermes AI Investment Fund (HERMES) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 HERMES w 2030 roku? Cena 1 Hermes AI Investment Fund (HERMES) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz HERMES wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny HERMES na 2040 rok? Hermes AI Investment Fund (HERMES) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 HERMES do 2040 roku. Zarejestruj się teraz