Cena Hermes AI Investment Fund (HERMES)
-0.47%
+1.36%
+10.84%
+10.84%
Aktualna cena Hermes AI Investment Fund (HERMES) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HERMES wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HERMES w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.
Pod względem krótkoterminowych wyniki HERMES zmieniły się o -0.47% w ciągu ostatniej godziny, o +1.36% w ciągu 24 godzin i o +10.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Hermes AI Investment Fund wynosi $ 73.12K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HERMES w obiegu wynosi 896.13B, przy całkowitej podaży 1000000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 81.60K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Hermes AI Investment Fund do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Hermes AI Investment Fund do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Hermes AI Investment Fund do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Hermes AI Investment Fund do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|+1.36%
|30 Dni
|$ 0
|-12.37%
|60 dni
|$ 0
|-26.52%
|90 dni
|$ 0
|--
HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION
INTRODUCTION
A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction.
THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS
Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes:
Technical Momentum & Structure
Insider & Institutional Activity
Sentiment Intelligence
Volume Dynamics
Options Flow Analysis
Analyst Consensus
Fundamental Strength
Risk & Macro Context
Earnings Quality
Market Leadership & Sector Flow
These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format.
HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME
More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders.
PancakeSwap liquidity is permanently locked.
No new coins can be minted.
Smart contract ownership is renounced and wallets are secured.
A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.
