Aktualna cena Hermes AI Investment Fund to 0 USD. Śledź aktualizacje cen HERMES do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HERMES łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Hermes AI Investment Fund to 0 USD. Śledź aktualizacje cen HERMES do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HERMES łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o HERMES

Informacje o cenie HERMES

Oficjalna strona internetowa HERMES

Tokenomika HERMES

Prognoza cen HERMES

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Hermes AI Investment Fund

Cena Hermes AI Investment Fund (HERMES)

Nienotowany

Aktualna cena 1 HERMES do USD:

--
----
+1.30%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Hermes AI Investment Fund (HERMES) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:36:28 (UTC+8)

Informacje o cenie Hermes AI Investment Fund (HERMES) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.47%

+1.36%

+10.84%

+10.84%

Aktualna cena Hermes AI Investment Fund (HERMES) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HERMES wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HERMES w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HERMES zmieniły się o -0.47% w ciągu ostatniej godziny, o +1.36% w ciągu 24 godzin i o +10.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Hermes AI Investment Fund (HERMES)

$ 73.12K
$ 73.12K$ 73.12K

--
----

$ 81.60K
$ 81.60K$ 81.60K

896.13B
896.13B 896.13B

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Hermes AI Investment Fund wynosi $ 73.12K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HERMES w obiegu wynosi 896.13B, przy całkowitej podaży 1000000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 81.60K.

Historia ceny Hermes AI Investment Fund (HERMES) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Hermes AI Investment Fund do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Hermes AI Investment Fund do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Hermes AI Investment Fund do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Hermes AI Investment Fund do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.36%
30 Dni$ 0-12.37%
60 dni$ 0-26.52%
90 dni$ 0--

Co to jest Hermes AI Investment Fund (HERMES)

HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION

INTRODUCTION

A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction.

THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS

Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes:

Technical Momentum & Structure

Insider & Institutional Activity

Sentiment Intelligence

Volume Dynamics

Options Flow Analysis

Analyst Consensus

Fundamental Strength

Risk & Macro Context

Earnings Quality

Market Leadership & Sector Flow

These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format.

HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME

More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders.

PancakeSwap liquidity is permanently locked.

No new coins can be minted.

Smart contract ownership is renounced and wallets are secured.

A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Hermes AI Investment Fund (HERMES)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Hermes AI Investment Fund (w USD)

Jaka będzie wartość Hermes AI Investment Fund (HERMES) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Hermes AI Investment Fund (HERMES) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Hermes AI Investment Fund.

Sprawdź teraz prognozę ceny Hermes AI Investment Fund!

HERMES na lokalne waluty

Tokenomika Hermes AI Investment Fund (HERMES)

Zrozumienie tokenomiki Hermes AI Investment Fund (HERMES) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena HERMESjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Hermes AI Investment Fund (HERMES)

Jaka jest dziś wartość Hermes AI Investment Fund (HERMES)?
Aktualna cena HERMES w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena HERMES do USD?
Aktualna cena HERMES w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Hermes AI Investment Fund?
Kapitalizacja rynkowa dla HERMES wynosi $ 73.12K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż HERMES w obiegu?
W obiegu HERMES znajduje się 896.13B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) HERMES?
HERMES osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla HERMES?
HERMES zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu HERMES?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla HERMES wynosi -- USD.
Czy w tym roku HERMES pójdzie wyżej?
HERMES może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny HERMES, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:36:28 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Hermes AI Investment Fund (HERMES)

Czas (UTC+8)TypInformacja
10-05 21:29:00Aktualności branżowe
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Aktualności branżowe
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Dane on-chain
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Aktualności branżowe
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Aktualności branżowe
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Aktualności branżowe
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.