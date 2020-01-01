Poznaj tokenomikę Hermes AI Investment Fund (HERMES) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HERMES, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Hermes AI Investment Fund (HERMES) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HERMES, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Hermes AI Investment Fund (HERMES) / Tokenomika / Tokenomika Hermes AI Investment Fund (HERMES) Odkryj kluczowe informacje o Hermes AI Investment Fund (HERMES), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Hermes AI Investment Fund (HERMES) HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION INTRODUCTION A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction. THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes: Technical Momentum & Structure Insider & Institutional Activity Sentiment Intelligence Volume Dynamics Options Flow Analysis Analyst Consensus Fundamental Strength Risk & Macro Context Earnings Quality Market Leadership & Sector Flow These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format. HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders. PancakeSwap liquidity is permanently locked. Oficjalna strona internetowa: https://hermesaianalyzer.com/

Tokenomika i analiza cenowa Hermes AI Investment Fund (HERMES)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hermes AI Investment Fund (HERMES), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 70.53K $ 70.53K $ 70.53K Całkowita podaż: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Podaż w obiegu: $ 896.27B $ 896.27B $ 896.27B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 78.69K $ 78.69K $ 78.69K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Hermes AI Investment Fund (HERMES) Tokenomika Hermes AI Investment Fund (HERMES): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hermes AI Investment Fund (HERMES) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HERMES, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HERMES. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHERMES tokenomikę, poznaj cenę tokena HERMESna żywo! Prognoza ceny HERMES Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HERMES? Nasza strona z prognozami cen HERMES łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. 