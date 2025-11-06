Prognoza ceny AI Dev Agent (AIDEV) (USD)

Sprawdź prognozy cen AI Dev Agent na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość AIDEV w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę AI Dev Agent % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny AI Dev Agent na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny AI Dev Agent (AIDEV) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy AI Dev Agent może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.001231. Prognoza ceny AI Dev Agent (AIDEV) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy AI Dev Agent może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.001293. Prognoza ceny AI Dev Agent (AIDEV) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AIDEV na 2027 rok wyniesie $ 0.001358 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny AI Dev Agent (AIDEV) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AIDEV na 2028 rok wyniesie $ 0.001426 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny AI Dev Agent (AIDEV) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AIDEV w 2029 roku wyniesie $ 0.001497 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny AI Dev Agent (AIDEV) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AIDEV w 2030 roku wyniesie $ 0.001572 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny AI Dev Agent (AIDEV) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena AI Dev Agent może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.002560. Prognoza ceny AI Dev Agent (AIDEV) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena AI Dev Agent może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.004171. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.001231 0.00%

2026 $ 0.001293 5.00%

2027 $ 0.001358 10.25%

2028 $ 0.001426 15.76%

2029 $ 0.001497 21.55%

2030 $ 0.001572 27.63%

2031 $ 0.001650 34.01%

2032 $ 0.001733 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.001820 47.75%

2034 $ 0.001911 55.13%

2035 $ 0.002006 62.89%

2036 $ 0.002106 71.03%

2037 $ 0.002212 79.59%

2038 $ 0.002322 88.56%

2039 $ 0.002439 97.99%

2040 $ 0.002560 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny AI Dev Agent na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.001231 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.001232 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.001233 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.001236 0.41% Prognoza ceny AI Dev Agent (AIDEV) na dziś Przewidywana cena dla AIDEV w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.001231 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny AI Dev Agent (AIDEV) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny AIDEV z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.001232 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa AI Dev Agent (AIDEV) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla AIDEV, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.001233 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa AI Dev Agent (AIDEV) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena AIDEV wynosi $0.001236 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen AI Dev Agent Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 95.69K$ 95.69K $ 95.69K Podaż w obiegu 77.68M 77.68M 77.68M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena AIDEV to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto AIDEV ma podaż w obiegu wynoszącą 77.68M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 95.69K. Zobacz na żywo cenę AIDEV

Historyczna cena AI Dev Agent Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami AI Dev Agent, cena AI Dev Agent wynosi 0.001231USD. Podaż w obiegu AI Dev Agent (AIDEV) wynosi 77.68M AIDEV , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $95,690 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 7.43% $ 0 $ 0.001262 $ 0.001127

7 D -2.59% $ -0.000032 $ 0.002707 $ 0.001127

30 Dni -66.65% $ -0.000821 $ 0.002707 $ 0.001127 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin AI Dev Agent zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 7.43% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs AI Dev Agent osiągnął maksimum na poziomie $0.002707 i minimum na poziomie $0.001127 . Zanotowano zmianę ceny o -2.59% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał AIDEV do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana AI Dev Agent o -66.65% , co odpowiada około $-0.000821 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny AIDEV.

Jak działa moduł przewidywania ceny AI Dev Agent (AIDEV)? Moduł predykcji ceny AI Dev Agent to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu AIDEV. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania AI Dev Agent na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów AIDEV, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę AI Dev Agent. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość AIDEV. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę AIDEV, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał AI Dev Agent.

Dlaczego prognoaza ceny AIDEV jest ważna?

Prognozy cen AIDEV są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

