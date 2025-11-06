Prognoza ceny Anoma (XAN) (USD)

Sprawdź prognozy cen Anoma na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość XAN w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup XAN

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Anoma % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.02844 $0.02844 $0.02844 -4.56% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Anoma na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Anoma (XAN) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Anoma może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.02844. Prognoza ceny Anoma (XAN) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Anoma może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.029862. Prognoza ceny Anoma (XAN) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena XAN na 2027 rok wyniesie $ 0.031355 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Anoma (XAN) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena XAN na 2028 rok wyniesie $ 0.032922 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Anoma (XAN) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena XAN w 2029 roku wyniesie $ 0.034568 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Anoma (XAN) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena XAN w 2030 roku wyniesie $ 0.036297 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Anoma (XAN) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Anoma może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.059124. Prognoza ceny Anoma (XAN) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Anoma może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.096307. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.02844 0.00%

2026 $ 0.029862 5.00%

2027 $ 0.031355 10.25%

2028 $ 0.032922 15.76%

2029 $ 0.034568 21.55%

2030 $ 0.036297 27.63%

2031 $ 0.038112 34.01%

2032 $ 0.040017 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.042018 47.75%

2034 $ 0.044119 55.13%

2035 $ 0.046325 62.89%

2036 $ 0.048642 71.03%

2037 $ 0.051074 79.59%

2038 $ 0.053627 88.56%

2039 $ 0.056309 97.99%

2040 $ 0.059124 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Anoma na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.02844 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.028443 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.028467 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.028556 0.41% Prognoza ceny Anoma (XAN) na dziś Przewidywana cena dla XAN w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.02844 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Anoma (XAN) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny XAN z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.028443 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Anoma (XAN) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla XAN, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.028467 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Anoma (XAN) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena XAN wynosi $0.028556 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Anoma Aktualna cena $ 0.02844$ 0.02844 $ 0.02844 Zmiana ceny (24H) -4.56% Kapitalizacja rynkowa $ 71.10M$ 71.10M $ 71.10M Podaż w obiegu 2.50B 2.50B 2.50B Wolumen (24H) $ 139.96K$ 139.96K $ 139.96K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena XAN to $ 0.02844. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -4.56%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 139.96K. Ponadto XAN ma podaż w obiegu wynoszącą 2.50B oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 71.10M. Zobacz na żywo cenę XAN

Jak kupić Anoma (XAN) Próbujesz kupić XAN? Teraz możesz kupować XAN za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Anoma i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić XAN teraz

Historyczna cena Anoma Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Anoma, cena Anoma wynosi 0.02844USD. Podaż w obiegu Anoma (XAN) wynosi 0.00 XAN , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $71.10M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.00% $ -0.000089 $ 0.02987 $ 0.02678

7 D -0.17% $ -0.006079 $ 0.03563 $ 0.02675

30 Dni -0.70% $ -0.06873 $ 0.106 $ 0.02167 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Anoma zanotował zmianę ceny o $-0.000089 , co stanowi -0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Anoma osiągnął maksimum na poziomie $0.03563 i minimum na poziomie $0.02675 . Zanotowano zmianę ceny o -0.17% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał XAN do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Anoma o -0.70% , co odpowiada około $-0.06873 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny XAN. Sprawdź pełną historię cen Anoma, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen XAN

Jak działa moduł przewidywania ceny Anoma (XAN)? Moduł predykcji ceny Anoma to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu XAN. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Anoma na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów XAN, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Anoma. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość XAN. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę XAN, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Anoma.

Dlaczego prognoaza ceny XAN jest ważna?

Prognozy cen XAN są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w XAN? Według Twoich prognoz XAN osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny XAN na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Anoma (XAN), przewidywana cena XAN osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 XAN w 2026 roku? Cena 1 Anoma (XAN) wynosi dziś $0.02844 . Według powyższego modułu prognoz XAN wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena XAN w 2027 roku? Anoma (XAN) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 XAN do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa XAN w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Anoma (XAN) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa XAN w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Anoma (XAN) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 XAN w 2030 roku? Cena 1 Anoma (XAN) wynosi dziś $0.02844 . Według powyższego modułu prognoz XAN wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny XAN na 2040 rok? Anoma (XAN) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 XAN do 2040 roku. Zarejestruj się teraz