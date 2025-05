Historyczna cena Notcoin

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Notcoin, cena Notcoin wynosi 0.003079USD. Podaż w obiegu Notcoin (NOT) wynosi 0.00 NOT, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $0.00.

Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.09% $ 0.000266 $ 0.003181 $ 0.002813

7 D 0.37% $ 0.000824 $ 0.003181 $ 0.002099

30 Dni 0.63% $ 0.001192 $ 0.003181 $ 0.001595