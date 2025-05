NOT

Notcoin started as a viral Telegram game that onboarded many users into web3 through a tap-to-earn mining mechanic.

NazwaNOT

PozycjaNo.181

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.05%

Podaż w obiegu102,456,957,533.56

Maksymalna podaż102,456,957,533.56

Całkowita podaż102,456,957,533.56

Wskaźnik obrotu1%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.02895848775172118,2024-06-02

Najniższa cena0.001605449489741873,2025-04-16

Publiczny blockchainTONCOIN

WprowadzenieNotcoin started as a viral Telegram game that onboarded many users into web3 through a tap-to-earn mining mechanic.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.