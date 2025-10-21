Prognoza ceny NEET (NEET) (USD)

Sprawdź prognozy cen NEET na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość NEET w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny NEET na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny NEET (NEET) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy NEET może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.036091. Prognoza ceny NEET (NEET) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy NEET może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.037895. Prognoza ceny NEET (NEET) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena NEET na 2027 rok wyniesie $ 0.039790 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny NEET (NEET) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena NEET na 2028 rok wyniesie $ 0.041779 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny NEET (NEET) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena NEET w 2029 roku wyniesie $ 0.043868 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny NEET (NEET) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena NEET w 2030 roku wyniesie $ 0.046062 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny NEET (NEET) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena NEET może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.075030. Prognoza ceny NEET (NEET) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena NEET może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.122216. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.036091 0.00%

2026 $ 0.037895 5.00%

2027 $ 0.039790 10.25%

2028 $ 0.041779 15.76%

2029 $ 0.043868 21.55%

2030 $ 0.046062 27.63%

2031 $ 0.048365 34.01%

2032 $ 0.050783 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.053322 47.75%

2034 $ 0.055988 55.13%

2035 $ 0.058788 62.89%

2036 $ 0.061727 71.03%

2037 $ 0.064814 79.59%

2038 $ 0.068054 88.56%

2039 $ 0.071457 97.99%

2040 $ 0.075030 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny NEET na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost October 21, 2025(Dzisiaj) $ 0.036091 0.00%

October 22, 2025(Jutro) $ 0.036095 0.01%

October 28, 2025(Ten tydzień) $ 0.036125 0.10%

November 20, 2025(30 Dni) $ 0.036239 0.41% Prognoza ceny NEET (NEET) na dziś Przewidywana cena dla NEET w dniu October 21, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.036091 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny NEET (NEET) na jutro Na October 22, 2025(Jutro) prognoza ceny NEET z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.036095 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa NEET (NEET) na ten tydzień Do October 28, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla NEET, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.036125 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa NEET (NEET) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena NEET wynosi $0.036239 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen NEET Aktualna cena $ 0.036091$ 0.036091 $ 0.036091 Zmiana ceny (24H) -10.70% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 90.15K$ 90.15K $ 90.15K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena NEET to $ 0.036091. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -10.70%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 90.15K. Ponadto NEET ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę NEET

Jak kupić NEET (NEET) Próbujesz kupić NEET? Teraz możesz kupować NEET za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić NEET i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić NEET teraz

Historyczna cena NEET Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami NEET, cena NEET wynosi 0.036091USD. Podaż w obiegu NEET (NEET) wynosi 0.00 NEET , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.11% $ -0.004859 $ 0.049026 $ 0.034104

7 D 0.21% $ 0.006289 $ 0.049026 $ 0.024439

30 Dni 1.32% $ 0.020514 $ 0.049026 $ 0.010741 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin NEET zanotował zmianę ceny o $-0.004859 , co stanowi -0.11% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs NEET osiągnął maksimum na poziomie $0.049026 i minimum na poziomie $0.024439 . Zanotowano zmianę ceny o 0.21% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał NEET do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana NEET o 1.32% , co odpowiada około $0.020514 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny NEET. Sprawdź pełną historię cen NEET, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen NEET

Jak działa moduł przewidywania ceny NEET (NEET)? Moduł predykcji ceny NEET to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu NEET. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania NEET na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów NEET, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę NEET. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość NEET. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę NEET, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał NEET.

Dlaczego prognoaza ceny NEET jest ważna?

Prognozy cen NEET są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w NEET? Według Twoich prognoz NEET osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny NEET na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny NEET (NEET), przewidywana cena NEET osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 NEET w 2026 roku? Cena 1 NEET (NEET) wynosi dziś $0.036091 . Według powyższego modułu prognoz NEET wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena NEET w 2027 roku? NEET (NEET) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 NEET do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa NEET w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, NEET (NEET) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa NEET w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, NEET (NEET) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 NEET w 2030 roku? Cena 1 NEET (NEET) wynosi dziś $0.036091 . Według powyższego modułu prognoz NEET wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny NEET na 2040 rok? NEET (NEET) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 NEET do 2040 roku.