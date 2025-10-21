Aktualna cena NEET to 0.036513 USD. Śledź aktualizacje cen NEET do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NEET łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena NEET to 0.036513 USD. Śledź aktualizacje cen NEET do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NEET łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o NEET

Informacje o cenie NEET

Tokenomika NEET

Prognoza cen NEET

Historia NEET

Przewodnik zakupowy NEET

Przelicznik NEET-fiat

NEET na spot

USDT-M Futures NEET

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo NEET

Cena NEET(NEET)

Aktualna cena 1 NEET do USD:

$0.036513
$0.036513$0.036513
-9.66%1D
USD
NEET (NEET) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-21 04:47:15 (UTC+8)

Informacje o cenie NEET (NEET) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.034104
$ 0.034104$ 0.034104
Minimum 24h
$ 0.049026
$ 0.049026$ 0.049026
Maksimum 24h

$ 0.034104
$ 0.034104$ 0.034104

$ 0.049026
$ 0.049026$ 0.049026

--
----

--
----

+1.72%

-9.66%

+16.87%

+16.87%

Aktualna cena NEET (NEET) wynosi $ 0.036513. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NEET wahał się między $ 0.034104 a $ 0.049026, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NEET w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NEET zmieniły się o +1.72% w ciągu ostatniej godziny, o -9.66% w ciągu 24 godzin i o +16.87% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o NEET (NEET)

--
----

$ 90.83K
$ 90.83K$ 90.83K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa NEET wynosi --, przy $ 90.83K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NEET w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.

Historia ceny NEET (NEET) – USD

Śledź zmiany ceny NEET dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00390431-9.66%
30 Dni$ +0.020906+133.95%
60 dni$ +0.00872+31.37%
90 dni$ +0.02848+354.53%
Dzisiejsza zmiana ceny NEET

DziśNEET odnotował zmianę $ -0.00390431 (-9.66%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny NEET

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.020906 (+133.95%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny NEET

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę NEET o $ +0.00872(+31.37%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny NEET

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.02848 (+354.53%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe NEET (NEET)?

Sprawdź teraz stronę historii cen NEET.

Co to jest NEET (NEET)

NEET (Not in Employment, Education, or Training) był kiedyś etykietą osób wycofanych z życia zawodowego i edukacyjnego. W świecie krypto to dziś bunt: odrzucenie pracy 9–17, wyśmiewanie kultury ciągłego zapracowania i akceptacja czarnego humoru. Memy, nihilizm i degen trading jako forma protestu — NEET to flex.

NEET jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w NEET. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu NEET, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące NEET na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno NEET będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny NEET (w USD)

Jaka będzie wartość NEET (NEET) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w NEET (NEET) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla NEET.

Sprawdź teraz prognozę ceny NEET!

Tokenomika NEET (NEET)

Zrozumienie tokenomiki NEET (NEET) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena NEETjuż teraz!

Jak kupić NEET (NEET)

Szukasz jak kupić NEET? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić NEET na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

NEET na lokalne waluty

1 NEET(NEET) do VND
960.839595
1 NEET(NEET) do AUD
A$0.05586489
1 NEET(NEET) do GBP
0.02701962
1 NEET(NEET) do EUR
0.03103605
1 NEET(NEET) do USD
$0.036513
1 NEET(NEET) do MYR
RM0.15408486
1 NEET(NEET) do TRY
1.53099009
1 NEET(NEET) do JPY
¥5.47695
1 NEET(NEET) do ARS
ARS$53.22573036
1 NEET(NEET) do RUB
2.95207605
1 NEET(NEET) do INR
3.21168348
1 NEET(NEET) do IDR
Rp608.54975658
1 NEET(NEET) do PHP
2.12213556
1 NEET(NEET) do EGP
￡E.1.7343675
1 NEET(NEET) do BRL
R$0.19607481
1 NEET(NEET) do CAD
C$0.0511182
1 NEET(NEET) do BDT
4.4509347
1 NEET(NEET) do NGN
53.53791651
1 NEET(NEET) do COP
$139.89627333
1 NEET(NEET) do ZAR
R.0.62911899
1 NEET(NEET) do UAH
1.52441775
1 NEET(NEET) do TZS
T.Sh.89.93334465
1 NEET(NEET) do VES
Bs7.412139
1 NEET(NEET) do CLP
$34.723863
1 NEET(NEET) do PKR
Rs10.26489969
1 NEET(NEET) do KZT
19.65166173
1 NEET(NEET) do THB
฿1.18922841
1 NEET(NEET) do TWD
NT$1.11693267
1 NEET(NEET) do AED
د.إ0.13400271
1 NEET(NEET) do CHF
Fr0.02884527
1 NEET(NEET) do HKD
HK$0.28334088
1 NEET(NEET) do AMD
֏13.96804815
1 NEET(NEET) do MAD
.د.م0.33518934
1 NEET(NEET) do MXN
$0.67147407
1 NEET(NEET) do SAR
ريال0.13692375
1 NEET(NEET) do ETB
Br5.4148779
1 NEET(NEET) do KES
KSh4.71711447
1 NEET(NEET) do JOD
د.أ0.025887717
1 NEET(NEET) do PLN
0.13254219
1 NEET(NEET) do RON
лв0.15956181
1 NEET(NEET) do SEK
kr0.34395246
1 NEET(NEET) do BGN
лв0.06097671
1 NEET(NEET) do HUF
Ft12.195342
1 NEET(NEET) do CZK
0.76129605
1 NEET(NEET) do KWD
د.ك0.011172978
1 NEET(NEET) do ILS
0.11976264
1 NEET(NEET) do BOB
Bs0.2519397
1 NEET(NEET) do AZN
0.0620721
1 NEET(NEET) do TJS
SM0.3359196
1 NEET(NEET) do GEL
0.09895023
1 NEET(NEET) do AOA
Kz33.46745067
1 NEET(NEET) do BHD
.د.ب0.013728888
1 NEET(NEET) do BMD
$0.036513
1 NEET(NEET) do DKK
kr0.23404833
1 NEET(NEET) do HNL
L0.95627547
1 NEET(NEET) do MUR
1.64454552
1 NEET(NEET) do NAD
$0.62911899
1 NEET(NEET) do NOK
kr0.36695565
1 NEET(NEET) do NZD
$0.06353262
1 NEET(NEET) do PAB
B/.0.036513
1 NEET(NEET) do PGK
K0.15371973
1 NEET(NEET) do QAR
ر.ق0.13290732
1 NEET(NEET) do RSD
дин.3.67430319
1 NEET(NEET) do UZS
soʻm445.28041656
1 NEET(NEET) do ALL
L3.02656257
1 NEET(NEET) do ANG
ƒ0.06535827
1 NEET(NEET) do AWG
ƒ0.06535827
1 NEET(NEET) do BBD
$0.073026
1 NEET(NEET) do BAM
KM0.06097671
1 NEET(NEET) do BIF
Fr107.676837
1 NEET(NEET) do BND
$0.04710177
1 NEET(NEET) do BSD
$0.036513
1 NEET(NEET) do JMD
$5.8822443
1 NEET(NEET) do KHR
147.22954425
1 NEET(NEET) do KMF
Fr15.408486
1 NEET(NEET) do LAK
793.76085369
1 NEET(NEET) do LKR
රු11.05759692
1 NEET(NEET) do MDL
L0.6170697
1 NEET(NEET) do MGA
Ar164.4728085
1 NEET(NEET) do MOP
P0.292104
1 NEET(NEET) do MVR
0.5586489
1 NEET(NEET) do MWK
MK63.39058443
1 NEET(NEET) do MZN
MT2.3331807
1 NEET(NEET) do NPR
रु5.13299754
1 NEET(NEET) do PYG
258.950196
1 NEET(NEET) do RWF
Fr52.907337
1 NEET(NEET) do SBD
$0.30050199
1 NEET(NEET) do SCR
0.55244169
1 NEET(NEET) do SRD
$1.44153324
1 NEET(NEET) do SVC
$0.31948875
1 NEET(NEET) do SZL
L0.62911899
1 NEET(NEET) do TMT
m0.12816063
1 NEET(NEET) do TND
د.ت0.106873551
1 NEET(NEET) do TTD
$0.24755814
1 NEET(NEET) do UGX
Sh126.773136
1 NEET(NEET) do XAF
Fr20.556819
1 NEET(NEET) do XCD
$0.0985851
1 NEET(NEET) do XOF
Fr20.556819
1 NEET(NEET) do XPF
Fr3.724326
1 NEET(NEET) do BWP
P0.51957999
1 NEET(NEET) do BZD
$0.07339113
1 NEET(NEET) do CVE
$3.46581396
1 NEET(NEET) do DJF
Fr6.462801
1 NEET(NEET) do DOP
$2.3149242
1 NEET(NEET) do DZD
د.ج4.75216695
1 NEET(NEET) do FJD
$0.08361477
1 NEET(NEET) do GNF
Fr317.480535
1 NEET(NEET) do GTQ
Q0.27932445
1 NEET(NEET) do GYD
$7.6385196
1 NEET(NEET) do ISK
kr4.418073

Zasoby NEET

Aby lepiej zrozumieć NEET, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące NEET

Jaka jest dziś wartość NEET (NEET)?
Aktualna cena NEET w USD wynosi 0.036513USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena NEET do USD?
Aktualna cena NEET w USD wynosi $ 0.036513. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa NEET?
Kapitalizacja rynkowa dla NEET wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż NEET w obiegu?
W obiegu NEET znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) NEET?
NEET osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla NEET?
NEET zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu NEET?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla NEET wynosi $ 90.83K USD.
Czy w tym roku NEET pójdzie wyżej?
NEET może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny NEET, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-21 04:47:15 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe NEET (NEET)

Czas (UTC+8)TypInformacja
10-20 18:31:42Aktualności branżowe
Total cryptocurrency market cap rebounds to $3.868 trillion, with a 24-hour increase of 3.7%
10-20 11:16:23Aktualności branżowe
Bitcoin continues to face pressure, briefly falling below $108,000
10-19 17:50:26Aktualności branżowe
Crypto market sentiment moves out of "extreme fear" zone, Fear and Greed Index currently at 29
10-19 14:26:41Aktualności branżowe
Crypto market trades sideways, total market cap currently at $3.723 trillion
10-19 04:16:21Aktualności branżowe
Public Chain Activity Ranking for the Past 7 Days: Solana Maintains First Place
10-18 16:36:53Aktualności branżowe
Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator NEET do USD

Kwota

NEET
NEET
USD
USD

1 NEET = 0.036513 USD

Handluj NEET

NEET/USDT
$0.036513
$0.036513$0.036513
-9.67%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures