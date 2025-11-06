Prognoza ceny McDonald s xStock (MCDX) (USD)

Sprawdź prognozy cen McDonald s xStock na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość MCDX w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę McDonald s xStock % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $305.81 $305.81 $305.81 -0.19% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny McDonald s xStock na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny McDonald s xStock (MCDX) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy McDonald s xStock może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 305.81. Prognoza ceny McDonald s xStock (MCDX) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy McDonald s xStock może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 321.1005. Prognoza ceny McDonald s xStock (MCDX) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MCDX na 2027 rok wyniesie $ 337.1555 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny McDonald s xStock (MCDX) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MCDX na 2028 rok wyniesie $ 354.0133 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny McDonald s xStock (MCDX) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MCDX w 2029 roku wyniesie $ 371.7139 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny McDonald s xStock (MCDX) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MCDX w 2030 roku wyniesie $ 390.2996 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny McDonald s xStock (MCDX) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena McDonald s xStock może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 635.7570. Prognoza ceny McDonald s xStock (MCDX) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena McDonald s xStock może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1,035.5812. Rok Cena Wzrost 2025 $ 305.81 0.00%

Bieżące statystyki cen McDonald s xStock Aktualna cena $ 305.81$ 305.81 $ 305.81 Zmiana ceny (24H) -0.19% Kapitalizacja rynkowa $ 845.00K$ 845.00K $ 845.00K Podaż w obiegu 2.76K 2.76K 2.76K Wolumen (24H) $ 56.33K$ 56.33K $ 56.33K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena MCDX to $ 305.81. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -0.19%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 56.33K. Ponadto MCDX ma podaż w obiegu wynoszącą 2.76K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 845.00K. Zobacz na żywo cenę MCDX

Jak kupić McDonald s xStock (MCDX) Próbujesz kupić MCDX? Teraz możesz kupować MCDX za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić McDonald s xStock i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić MCDX teraz

Historyczna cena McDonald s xStock Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami McDonald s xStock, cena McDonald s xStock wynosi 305.81USD. Podaż w obiegu McDonald s xStock (MCDX) wynosi 0.00 MCDX , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $845.00K . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.02% $ 5.6999 $ 310.74 $ 297.78

7 D 0.01% $ 2.9300 $ 310.74 $ 295.76

30 Dni 0.03% $ 9.6000 $ 314.32 $ 290.5 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin McDonald s xStock zanotował zmianę ceny o $5.6999 , co stanowi 0.02% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs McDonald s xStock osiągnął maksimum na poziomie $310.74 i minimum na poziomie $295.76 . Zanotowano zmianę ceny o 0.01% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał MCDX do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana McDonald s xStock o 0.03% , co odpowiada około $9.6000 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny MCDX. Sprawdź pełną historię cen McDonald s xStock, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen MCDX

Jak działa moduł przewidywania ceny McDonald s xStock (MCDX)? Moduł predykcji ceny McDonald s xStock to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu MCDX. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania McDonald s xStock na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów MCDX, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę McDonald s xStock. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość MCDX. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę MCDX, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał McDonald s xStock.

Dlaczego prognoaza ceny MCDX jest ważna?

Prognozy cen MCDX są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

