Aktualna cena McDonald s xStock to 306.58 USD. Śledź aktualizacje cen MCDX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MCDX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MCDX

Informacje o cenie MCDX

Czym jest MCDX

Oficjalna strona internetowa MCDX

Tokenomika MCDX

Prognoza cen MCDX

Historia MCDX

Przewodnik zakupowy MCDX

Przelicznik MCDX-fiat

MCDX na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo McDonald s xStock

Cena McDonald s xStock(MCDX)

Aktualna cena 1 MCDX do USD:

$306.58
$306.58$306.58
+0.05%1D
USD
McDonald s xStock (MCDX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:01:01 (UTC+8)

Informacje o cenie McDonald s xStock (MCDX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 297.78
$ 297.78$ 297.78
Minimum 24h
$ 310.74
$ 310.74$ 310.74
Maksimum 24h

$ 297.78
$ 297.78$ 297.78

$ 310.74
$ 310.74$ 310.74

$ 319.1120635657469
$ 319.1120635657469$ 319.1120635657469

$ 293.2122259186859
$ 293.2122259186859$ 293.2122259186859

-0.17%

+0.05%

+1.30%

+1.30%

Aktualna cena McDonald s xStock (MCDX) wynosi $ 306.58. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MCDX wahał się między $ 297.78 a $ 310.74, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MCDX w historii to $ 319.1120635657469, a najniższy to $ 293.2122259186859.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MCDX zmieniły się o -0.17% w ciągu ostatniej godziny, o +0.05% w ciągu 24 godzin i o +1.30% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o McDonald s xStock (MCDX)

No.2170

$ 897.71K
$ 897.71K$ 897.71K

$ 56.80K
$ 56.80K$ 56.80K

$ 1.69M
$ 1.69M$ 1.69M

2.93K
2.93K 2.93K

--
----

5,499.92035694
5,499.92035694 5,499.92035694

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa McDonald s xStock wynosi $ 897.71K, przy $ 56.80K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MCDX w obiegu wynosi 2.93K, przy całkowitej podaży 5499.92035694. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.69M.

Historia ceny McDonald s xStock (MCDX) – USD

Śledź zmiany ceny McDonald s xStock dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.1532+0.05%
30 Dni$ +10.57+3.57%
60 dni$ -8.9-2.83%
90 dni$ +0.38+0.12%
Dzisiejsza zmiana ceny McDonald s xStock

DziśMCDX odnotował zmianę $ +0.1532 (+0.05%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny McDonald s xStock

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +10.57 (+3.57%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny McDonald s xStock

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę MCDX o $ -8.9(-2.83%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny McDonald s xStock

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.38 (+0.12%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe McDonald s xStock (MCDX)?

Sprawdź teraz stronę historii cen McDonald s xStock.

Co to jest McDonald s xStock (MCDX)

McDonald’s xStock (MCDx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. MCDx tracks the price of McDonald's Corporation (the underlying). MCDx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of McDonald's Corporation, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

McDonald s xStock jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w McDonald s xStock. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu MCDX, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące McDonald s xStock na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno McDonald s xStock będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny McDonald s xStock (w USD)

Jaka będzie wartość McDonald s xStock (MCDX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w McDonald s xStock (MCDX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla McDonald s xStock.

Sprawdź teraz prognozę ceny McDonald s xStock!

Tokenomika McDonald s xStock (MCDX)

Zrozumienie tokenomiki McDonald s xStock (MCDX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MCDXjuż teraz!

Jak kupić McDonald s xStock (MCDX)

Szukasz jak kupić McDonald s xStock? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić McDonald s xStock na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

MCDX na lokalne waluty

1 McDonald s xStock(MCDX) do VND
8,067,652.7
1 McDonald s xStock(MCDX) do AUD
A$469.0674
1 McDonald s xStock(MCDX) do GBP
233.0008
1 McDonald s xStock(MCDX) do EUR
263.6588
1 McDonald s xStock(MCDX) do USD
$306.58
1 McDonald s xStock(MCDX) do MYR
RM1,281.5044
1 McDonald s xStock(MCDX) do TRY
12,910.0838
1 McDonald s xStock(MCDX) do JPY
¥46,906.74
1 McDonald s xStock(MCDX) do ARS
ARS$444,961.0146
1 McDonald s xStock(MCDX) do RUB
24,937.2172
1 McDonald s xStock(MCDX) do INR
27,166.0538
1 McDonald s xStock(MCDX) do IDR
Rp5,109,664.6228
1 McDonald s xStock(MCDX) do PHP
18,011.575
1 McDonald s xStock(MCDX) do EGP
￡E.14,531.892
1 McDonald s xStock(MCDX) do BRL
R$1,643.2688
1 McDonald s xStock(MCDX) do CAD
C$432.2778
1 McDonald s xStock(MCDX) do BDT
37,359.8388
1 McDonald s xStock(MCDX) do NGN
442,394.94
1 McDonald s xStock(MCDX) do COP
$1,179,152.667
1 McDonald s xStock(MCDX) do ZAR
R.5,337.5578
1 McDonald s xStock(MCDX) do UAH
12,894.7548
1 McDonald s xStock(MCDX) do TZS
T.Sh.753,267.06
1 McDonald s xStock(MCDX) do VES
Bs68,367.34
1 McDonald s xStock(MCDX) do CLP
$289,411.52
1 McDonald s xStock(MCDX) do PKR
Rs86,651.7712
1 McDonald s xStock(MCDX) do KZT
161,018.8818
1 McDonald s xStock(MCDX) do THB
฿9,945.4552
1 McDonald s xStock(MCDX) do TWD
NT$9,476.3878
1 McDonald s xStock(MCDX) do AED
د.إ1,125.1486
1 McDonald s xStock(MCDX) do CHF
Fr245.264
1 McDonald s xStock(MCDX) do HKD
HK$2,382.1266
1 McDonald s xStock(MCDX) do AMD
֏117,282.179
1 McDonald s xStock(MCDX) do MAD
.د.م2,854.2598
1 McDonald s xStock(MCDX) do MXN
$5,702.388
1 McDonald s xStock(MCDX) do SAR
ريال1,149.675
1 McDonald s xStock(MCDX) do ETB
Br47,004.8456
1 McDonald s xStock(MCDX) do KES
KSh39,622.3992
1 McDonald s xStock(MCDX) do JOD
د.أ217.36522
1 McDonald s xStock(MCDX) do PLN
1,131.2802
1 McDonald s xStock(MCDX) do RON
лв1,352.0178
1 McDonald s xStock(MCDX) do SEK
kr2,927.839
1 McDonald s xStock(MCDX) do BGN
лв521.186
1 McDonald s xStock(MCDX) do HUF
Ft103,084.4592
1 McDonald s xStock(MCDX) do CZK
6,493.3644
1 McDonald s xStock(MCDX) do KWD
د.ك94.12006
1 McDonald s xStock(MCDX) do ILS
996.385
1 McDonald s xStock(MCDX) do BOB
Bs2,115.402
1 McDonald s xStock(MCDX) do AZN
521.186
1 McDonald s xStock(MCDX) do TJS
SM2,835.865
1 McDonald s xStock(MCDX) do GEL
830.8318
1 McDonald s xStock(MCDX) do AOA
Kz280,750.635
1 McDonald s xStock(MCDX) do BHD
.د.ب115.27408
1 McDonald s xStock(MCDX) do BMD
$306.58
1 McDonald s xStock(MCDX) do DKK
kr1,986.6384
1 McDonald s xStock(MCDX) do HNL
L8,081.4488
1 McDonald s xStock(MCDX) do MUR
14,108.8116
1 McDonald s xStock(MCDX) do NAD
$5,334.492
1 McDonald s xStock(MCDX) do NOK
kr3,127.116
1 McDonald s xStock(MCDX) do NZD
$539.5808
1 McDonald s xStock(MCDX) do PAB
B/.306.58
1 McDonald s xStock(MCDX) do PGK
K1,302.965
1 McDonald s xStock(MCDX) do QAR
ر.ق1,115.9512
1 McDonald s xStock(MCDX) do RSD
дин.31,231.3046
1 McDonald s xStock(MCDX) do UZS
soʻm3,649,761.3208
1 McDonald s xStock(MCDX) do ALL
L25,764.9832
1 McDonald s xStock(MCDX) do ANG
ƒ548.7782
1 McDonald s xStock(MCDX) do AWG
ƒ551.844
1 McDonald s xStock(MCDX) do BBD
$613.16
1 McDonald s xStock(MCDX) do BAM
KM521.186
1 McDonald s xStock(MCDX) do BIF
Fr904,104.42
1 McDonald s xStock(MCDX) do BND
$398.554
1 McDonald s xStock(MCDX) do BSD
$306.58
1 McDonald s xStock(MCDX) do JMD
$49,344.051
1 McDonald s xStock(MCDX) do KHR
1,231,243.6748
1 McDonald s xStock(MCDX) do KMF
Fr130,603.08
1 McDonald s xStock(MCDX) do LAK
6,664,782.4754
1 McDonald s xStock(MCDX) do LKR
රු93,381.2022
1 McDonald s xStock(MCDX) do MDL
L5,227.189
1 McDonald s xStock(MCDX) do MGA
Ar1,380,989.61
1 McDonald s xStock(MCDX) do MOP
P2,452.64
1 McDonald s xStock(MCDX) do MVR
4,721.332
1 McDonald s xStock(MCDX) do MWK
MK532,256.6038
1 McDonald s xStock(MCDX) do MZN
MT19,605.791
1 McDonald s xStock(MCDX) do NPR
रु43,515.9652
1 McDonald s xStock(MCDX) do PYG
2,174,265.36
1 McDonald s xStock(MCDX) do RWF
Fr445,460.74
1 McDonald s xStock(MCDX) do SBD
$2,520.0876
1 McDonald s xStock(MCDX) do SCR
4,203.2118
1 McDonald s xStock(MCDX) do SRD
$11,818.659
1 McDonald s xStock(MCDX) do SVC
$2,679.5092
1 McDonald s xStock(MCDX) do SZL
L5,352.8868
1 McDonald s xStock(MCDX) do TMT
m1,073.03
1 McDonald s xStock(MCDX) do TND
د.ت908.39654
1 McDonald s xStock(MCDX) do TTD
$2,075.5466
1 McDonald s xStock(MCDX) do UGX
Sh1,071,803.68
1 McDonald s xStock(MCDX) do XAF
Fr174,750.6
1 McDonald s xStock(MCDX) do XCD
$827.766
1 McDonald s xStock(MCDX) do XOF
Fr174,750.6
1 McDonald s xStock(MCDX) do XPF
Fr31,577.74
1 McDonald s xStock(MCDX) do BWP
P4,135.7642
1 McDonald s xStock(MCDX) do BZD
$616.2258
1 McDonald s xStock(MCDX) do CVE
$29,465.4038
1 McDonald s xStock(MCDX) do DJF
Fr54,264.66
1 McDonald s xStock(MCDX) do DOP
$19,676.3044
1 McDonald s xStock(MCDX) do DZD
د.ج40,146.651
1 McDonald s xStock(MCDX) do FJD
$699.0024
1 McDonald s xStock(MCDX) do GNF
Fr2,665,713.1
1 McDonald s xStock(MCDX) do GTQ
Q2,348.4028
1 McDonald s xStock(MCDX) do GYD
$64,124.2728
1 McDonald s xStock(MCDX) do ISK
kr38,935.66

Zasoby McDonald s xStock

Aby lepiej zrozumieć McDonald s xStock, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa McDonald s xStock
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące McDonald s xStock

Jaka jest dziś wartość McDonald s xStock (MCDX)?
Aktualna cena MCDX w USD wynosi 306.58USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MCDX do USD?
Aktualna cena MCDX w USD wynosi $ 306.58. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa McDonald s xStock?
Kapitalizacja rynkowa dla MCDX wynosi $ 897.71K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MCDX w obiegu?
W obiegu MCDX znajduje się 2.93K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MCDX?
MCDX osiąga ATH w wysokości 319.1120635657469 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MCDX?
MCDX zaliczył cenę ATL w wysokości 293.2122259186859 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MCDX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MCDX wynosi $ 56.80K USD.
Czy w tym roku MCDX pójdzie wyżej?
MCDX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MCDX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe McDonald s xStock (MCDX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator MCDX do USD

Kwota

MCDX
MCDX
USD
USD

1 MCDX = 306.58 USD

Handluj MCDX

MCDX/USDT
$306.58
$306.58$306.58
+0.06%

