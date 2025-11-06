Prognoza ceny Lombard (BARD) (USD)

Sprawdź prognozy cen Lombard na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość BARD w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup BARD

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Lombard % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.7002 $0.7002 $0.7002 -1.39% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Lombard na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Lombard (BARD) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Lombard może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.7002. Prognoza ceny Lombard (BARD) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Lombard może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.73521. Prognoza ceny Lombard (BARD) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena BARD na 2027 rok wyniesie $ 0.771970 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Lombard (BARD) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena BARD na 2028 rok wyniesie $ 0.810569 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Lombard (BARD) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena BARD w 2029 roku wyniesie $ 0.851097 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Lombard (BARD) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena BARD w 2030 roku wyniesie $ 0.893652 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Lombard (BARD) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Lombard może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1.4556. Prognoza ceny Lombard (BARD) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Lombard może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2.3711. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.7002 0.00%

2026 $ 0.73521 5.00%

2027 $ 0.771970 10.25%

2028 $ 0.810569 15.76%

2029 $ 0.851097 21.55%

2030 $ 0.893652 27.63%

2031 $ 0.938334 34.01%

2032 $ 0.985251 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 1.0345 47.75%

2034 $ 1.0862 55.13%

2035 $ 1.1405 62.89%

2036 $ 1.1975 71.03%

2037 $ 1.2574 79.59%

2038 $ 1.3203 88.56%

2039 $ 1.3863 97.99%

2040 $ 1.4556 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Lombard na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.7002 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.700295 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.700871 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.703077 0.41% Prognoza ceny Lombard (BARD) na dziś Przewidywana cena dla BARD w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.7002 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Lombard (BARD) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny BARD z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.700295 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Lombard (BARD) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla BARD, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.700871 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Lombard (BARD) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena BARD wynosi $0.703077 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Lombard Aktualna cena $ 0.7002$ 0.7002 $ 0.7002 Zmiana ceny (24H) -1.39% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 687.89K$ 687.89K $ 687.89K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena BARD to $ 0.7002. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -1.39%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 687.89K. Ponadto BARD ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę BARD

Jak kupić Lombard (BARD) Próbujesz kupić BARD? Teraz możesz kupować BARD za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Lombard i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić BARD teraz

Historyczna cena Lombard Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Lombard, cena Lombard wynosi 0.6989USD. Podaż w obiegu Lombard (BARD) wynosi 0.00 BARD , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.01% $ 0.008600 $ 0.7872 $ 0.6904

7 D 0.09% $ 0.055300 $ 0.7872 $ 0.6359

30 Dni -0.15% $ -0.128699 $ 0.8353 $ 0.2388 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Lombard zanotował zmianę ceny o $0.008600 , co stanowi 0.01% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Lombard osiągnął maksimum na poziomie $0.7872 i minimum na poziomie $0.6359 . Zanotowano zmianę ceny o 0.09% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał BARD do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Lombard o -0.15% , co odpowiada około $-0.128699 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny BARD. Sprawdź pełną historię cen Lombard, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen BARD

Jak działa moduł przewidywania ceny Lombard (BARD)? Moduł predykcji ceny Lombard to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu BARD. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Lombard na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów BARD, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Lombard. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość BARD. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę BARD, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Lombard.

Dlaczego prognoaza ceny BARD jest ważna?

Prognozy cen BARD są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w BARD? Według Twoich prognoz BARD osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny BARD na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Lombard (BARD), przewidywana cena BARD osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 BARD w 2026 roku? Cena 1 Lombard (BARD) wynosi dziś $0.7002 . Według powyższego modułu prognoz BARD wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena BARD w 2027 roku? Lombard (BARD) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 BARD do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa BARD w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Lombard (BARD) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa BARD w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Lombard (BARD) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 BARD w 2030 roku? Cena 1 Lombard (BARD) wynosi dziś $0.7002 . Według powyższego modułu prognoz BARD wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny BARD na 2040 rok? Lombard (BARD) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 BARD do 2040 roku. Zarejestruj się teraz