Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę GPTON % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.01515 $0.01515 $0.01515 -6.30% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny GPTON na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny GPTON (GPTON) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy GPTON może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.01515. Prognoza ceny GPTON (GPTON) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy GPTON może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.015907. Prognoza ceny GPTON (GPTON) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena GPTON na 2027 rok wyniesie $ 0.016702 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny GPTON (GPTON) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena GPTON na 2028 rok wyniesie $ 0.017538 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny GPTON (GPTON) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena GPTON w 2029 roku wyniesie $ 0.018414 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny GPTON (GPTON) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena GPTON w 2030 roku wyniesie $ 0.019335 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny GPTON (GPTON) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena GPTON może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.031495. Prognoza ceny GPTON (GPTON) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena GPTON może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.051303. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.01515 0.00%

2026 $ 0.015907 5.00%

2027 $ 0.016702 10.25%

2028 $ 0.017538 15.76%

2029 $ 0.018414 21.55%

2030 $ 0.019335 27.63%

2031 $ 0.020302 34.01%

2032 $ 0.021317 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.022383 47.75%

2034 $ 0.023502 55.13%

2035 $ 0.024677 62.89%

2036 $ 0.025911 71.03%

2037 $ 0.027207 79.59%

2038 $ 0.028567 88.56%

2039 $ 0.029995 97.99%

2040 $ 0.031495 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny GPTON na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.01515 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.015152 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.015164 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.015212 0.41% Prognoza ceny GPTON (GPTON) na dziś Przewidywana cena dla GPTON w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.01515 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny GPTON (GPTON) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny GPTON z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.015152 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa GPTON (GPTON) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla GPTON, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.015164 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa GPTON (GPTON) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena GPTON wynosi $0.015212 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen GPTON Aktualna cena $ 0.01515$ 0.01515 $ 0.01515 Zmiana ceny (24H) -6.30% Kapitalizacja rynkowa $ 15.14M$ 15.14M $ 15.14M Podaż w obiegu 1000.00M 1000.00M 1000.00M Wolumen (24H) $ 51.83K$ 51.83K $ 51.83K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena GPTON to $ 0.01515. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -6.30%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 51.83K. Ponadto GPTON ma podaż w obiegu wynoszącą 1000.00M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 15.14M. Zobacz na żywo cenę GPTON

Historyczna cena GPTON Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami GPTON, cena GPTON wynosi 0.01514USD. Podaż w obiegu GPTON (GPTON) wynosi 0.00 GPTON , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $15.14M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.05% $ -0.000799 $ 0.01618 $ 0.01459

7 D -0.19% $ -0.003570 $ 0.02031 $ 0.01459

30 Dni -0.51% $ -0.01576 $ 0.03115 $ 0.01459 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin GPTON zanotował zmianę ceny o $-0.000799 , co stanowi -0.05% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs GPTON osiągnął maksimum na poziomie $0.02031 i minimum na poziomie $0.01459 . Zanotowano zmianę ceny o -0.19% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał GPTON do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana GPTON o -0.51% , co odpowiada około $-0.01576 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny GPTON. Sprawdź pełną historię cen GPTON, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen GPTON

Jak działa moduł przewidywania ceny GPTON (GPTON)? Moduł predykcji ceny GPTON to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu GPTON. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania GPTON na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów GPTON, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę GPTON. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość GPTON. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę GPTON, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał GPTON.

Dlaczego prognoaza ceny GPTON jest ważna?

Prognozy cen GPTON są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

