Aktualna cena GPTON to 0.01514 USD. Śledź aktualizacje cen GPTON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GPTON łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GPTON

Informacje o cenie GPTON

Czym jest GPTON

Oficjalna strona internetowa GPTON

Tokenomika GPTON

Prognoza cen GPTON

Historia GPTON

Przewodnik zakupowy GPTON

Cena GPTON(GPTON)

Aktualna cena 1 GPTON do USD:

$0.01514
$0.01514$0.01514
-6.36%1D
USD
GPTON (GPTON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:43:46 (UTC+8)

Informacje o cenie GPTON (GPTON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01511
$ 0.01511$ 0.01511
Minimum 24h
$ 0.01649
$ 0.01649$ 0.01649
Maksimum 24h

$ 0.01511
$ 0.01511$ 0.01511

$ 0.01649
$ 0.01649$ 0.01649

$ 0.04540726520022076
$ 0.04540726520022076$ 0.04540726520022076

$ 0.024354338596202823
$ 0.024354338596202823$ 0.024354338596202823

-0.99%

-6.36%

-19.98%

-19.98%

Aktualna cena GPTON (GPTON) wynosi $ 0.01514. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GPTON wahał się między $ 0.01511 a $ 0.01649, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GPTON w historii to $ 0.04540726520022076, a najniższy to $ 0.024354338596202823.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GPTON zmieniły się o -0.99% w ciągu ostatniej godziny, o -6.36% w ciągu 24 godzin i o -19.98% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GPTON (GPTON)

No.4053

$ 15.14M
$ 15.14M$ 15.14M

$ 57.00K
$ 57.00K$ 57.00K

$ 15.14M
$ 15.14M$ 15.14M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,933
999,999,933 999,999,933

999,999,933
999,999,933 999,999,933

100.00%

2025-07-19 00:00:00

$ 0.00099
$ 0.00099$ 0.00099

TONCOIN

Obecna kapitalizacja rynkowa GPTON wynosi $ 15.14M, przy $ 57.00K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GPTON w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999999933. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.14M.

Historia ceny GPTON (GPTON) – USD

Śledź zmiany ceny GPTON dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0010283-6.36%
30 Dni$ -0.01601-51.40%
60 dni$ -0.02214-59.39%
90 dni$ -0.00386-20.32%
Dzisiejsza zmiana ceny GPTON

DziśGPTON odnotował zmianę $ -0.0010283 (-6.36%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny GPTON

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.01601 (-51.40%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny GPTON

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę GPTON o $ -0.02214(-59.39%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny GPTON

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.00386 (-20.32%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe GPTON (GPTON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen GPTON.

Co to jest GPTON (GPTON)

AI Messenger with P2P Gaming platform on TON, users can extend token to play games P2P + as payment system for AI in messenger.

GPTON jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w GPTON. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu GPTON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące GPTON na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno GPTON będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny GPTON (w USD)

Jaka będzie wartość GPTON (GPTON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w GPTON (GPTON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla GPTON.

Sprawdź teraz prognozę ceny GPTON!

Tokenomika GPTON (GPTON)

Zrozumienie tokenomiki GPTON (GPTON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GPTONjuż teraz!

Jak kupić GPTON (GPTON)

Szukasz jak kupić GPTON? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić GPTON na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

GPTON na lokalne waluty

1 GPTON(GPTON) do VND
398.4091
1 GPTON(GPTON) do AUD
A$0.0231642
1 GPTON(GPTON) do GBP
0.0115064
1 GPTON(GPTON) do EUR
0.0130204
1 GPTON(GPTON) do USD
$0.01514
1 GPTON(GPTON) do MYR
RM0.0632852
1 GPTON(GPTON) do TRY
0.6375454
1 GPTON(GPTON) do JPY
¥2.31642
1 GPTON(GPTON) do ARS
ARS$21.9737418
1 GPTON(GPTON) do RUB
1.231639
1 GPTON(GPTON) do INR
1.3417068
1 GPTON(GPTON) do IDR
Rp252.3332324
1 GPTON(GPTON) do PHP
0.889475
1 GPTON(GPTON) do EGP
￡E.0.7177874
1 GPTON(GPTON) do BRL
R$0.0811504
1 GPTON(GPTON) do CAD
C$0.0213474
1 GPTON(GPTON) do BDT
1.8449604
1 GPTON(GPTON) do NGN
21.84702
1 GPTON(GPTON) do COP
$58.230711
1 GPTON(GPTON) do ZAR
R.0.2637388
1 GPTON(GPTON) do UAH
0.6367884
1 GPTON(GPTON) do TZS
T.Sh.37.19898
1 GPTON(GPTON) do VES
Bs3.37622
1 GPTON(GPTON) do CLP
$14.29216
1 GPTON(GPTON) do PKR
Rs4.2791696
1 GPTON(GPTON) do KZT
7.9516794
1 GPTON(GPTON) do THB
฿0.4914444
1 GPTON(GPTON) do TWD
NT$0.4679774
1 GPTON(GPTON) do AED
د.إ0.0555638
1 GPTON(GPTON) do CHF
Fr0.012112
1 GPTON(GPTON) do HKD
HK$0.1176378
1 GPTON(GPTON) do AMD
֏5.791807
1 GPTON(GPTON) do MAD
.د.م0.1409534
1 GPTON(GPTON) do MXN
$0.281604
1 GPTON(GPTON) do SAR
ريال0.056775
1 GPTON(GPTON) do ETB
Br2.3212648
1 GPTON(GPTON) do KES
KSh1.9566936
1 GPTON(GPTON) do JOD
د.أ0.01073426
1 GPTON(GPTON) do PLN
0.0558666
1 GPTON(GPTON) do RON
лв0.0667674
1 GPTON(GPTON) do SEK
kr0.144587
1 GPTON(GPTON) do BGN
лв0.025738
1 GPTON(GPTON) do HUF
Ft5.0890082
1 GPTON(GPTON) do CZK
0.3205138
1 GPTON(GPTON) do KWD
د.ك0.00464798
1 GPTON(GPTON) do ILS
0.049205
1 GPTON(GPTON) do BOB
Bs0.104466
1 GPTON(GPTON) do AZN
0.025738
1 GPTON(GPTON) do TJS
SM0.140045
1 GPTON(GPTON) do GEL
0.0410294
1 GPTON(GPTON) do AOA
Kz13.864455
1 GPTON(GPTON) do BHD
.د.ب0.00570778
1 GPTON(GPTON) do BMD
$0.01514
1 GPTON(GPTON) do DKK
kr0.0981072
1 GPTON(GPTON) do HNL
L0.3990904
1 GPTON(GPTON) do MUR
0.6967428
1 GPTON(GPTON) do NAD
$0.263436
1 GPTON(GPTON) do NOK
kr0.154428
1 GPTON(GPTON) do NZD
$0.0266464
1 GPTON(GPTON) do PAB
B/.0.01514
1 GPTON(GPTON) do PGK
K0.064345
1 GPTON(GPTON) do QAR
ر.ق0.0551096
1 GPTON(GPTON) do RSD
дин.1.5418576
1 GPTON(GPTON) do UZS
soʻm180.2380664
1 GPTON(GPTON) do ALL
L1.2723656
1 GPTON(GPTON) do ANG
ƒ0.0271006
1 GPTON(GPTON) do AWG
ƒ0.027252
1 GPTON(GPTON) do BBD
$0.03028
1 GPTON(GPTON) do BAM
KM0.025738
1 GPTON(GPTON) do BIF
Fr44.64786
1 GPTON(GPTON) do BND
$0.019682
1 GPTON(GPTON) do BSD
$0.01514
1 GPTON(GPTON) do JMD
$2.436783
1 GPTON(GPTON) do KHR
60.8031484
1 GPTON(GPTON) do KMF
Fr6.44964
1 GPTON(GPTON) do LAK
329.1304282
1 GPTON(GPTON) do LKR
රු4.6114926
1 GPTON(GPTON) do MDL
L0.258137
1 GPTON(GPTON) do MGA
Ar68.19813
1 GPTON(GPTON) do MOP
P0.12112
1 GPTON(GPTON) do MVR
0.233156
1 GPTON(GPTON) do MWK
MK26.2847054
1 GPTON(GPTON) do MZN
MT0.968203
1 GPTON(GPTON) do NPR
रु2.1489716
1 GPTON(GPTON) do PYG
107.37288
1 GPTON(GPTON) do RWF
Fr21.99842
1 GPTON(GPTON) do SBD
$0.1244508
1 GPTON(GPTON) do SCR
0.2075694
1 GPTON(GPTON) do SRD
$0.583647
1 GPTON(GPTON) do SVC
$0.1323236
1 GPTON(GPTON) do SZL
L0.2643444
1 GPTON(GPTON) do TMT
m0.05299
1 GPTON(GPTON) do TND
د.ت0.04485982
1 GPTON(GPTON) do TTD
$0.1024978
1 GPTON(GPTON) do UGX
Sh52.92944
1 GPTON(GPTON) do XAF
Fr8.6298
1 GPTON(GPTON) do XCD
$0.040878
1 GPTON(GPTON) do XOF
Fr8.6298
1 GPTON(GPTON) do XPF
Fr1.55942
1 GPTON(GPTON) do BWP
P0.2042386
1 GPTON(GPTON) do BZD
$0.0304314
1 GPTON(GPTON) do CVE
$1.4551054
1 GPTON(GPTON) do DJF
Fr2.67978
1 GPTON(GPTON) do DOP
$0.9716852
1 GPTON(GPTON) do DZD
د.ج1.9828858
1 GPTON(GPTON) do FJD
$0.0345192
1 GPTON(GPTON) do GNF
Fr131.6423
1 GPTON(GPTON) do GTQ
Q0.1159724
1 GPTON(GPTON) do GYD
$3.1666824
1 GPTON(GPTON) do ISK
kr1.92278

Aby lepiej zrozumieć GPTON, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa GPTON
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące GPTON

Jaka jest dziś wartość GPTON (GPTON)?
Aktualna cena GPTON w USD wynosi 0.01514USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GPTON do USD?
Aktualna cena GPTON w USD wynosi $ 0.01514. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa GPTON?
Kapitalizacja rynkowa dla GPTON wynosi $ 15.14M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GPTON w obiegu?
W obiegu GPTON znajduje się 1000.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GPTON?
GPTON osiąga ATH w wysokości 0.04540726520022076 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GPTON?
GPTON zaliczył cenę ATL w wysokości 0.024354338596202823 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GPTON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GPTON wynosi $ 57.00K USD.
Czy w tym roku GPTON pójdzie wyżej?
GPTON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GPTON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:43:46 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator GPTON do USD

Kwota

GPTON
GPTON
USD
USD

1 GPTON = 0.01514 USD

Handluj GPTON

GPTON/USDT
$0.01514
$0.01514$0.01514
-6.36%

