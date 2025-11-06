Prognoza ceny PlayMindProtocol (PMIND) (USD)

Sprawdź prognozy cen PlayMindProtocol na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość PMIND w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup PMIND

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę PlayMindProtocol % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.01367 $0.01367 $0.01367 +9.36% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny PlayMindProtocol na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny PlayMindProtocol (PMIND) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy PlayMindProtocol może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.01367. Prognoza ceny PlayMindProtocol (PMIND) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy PlayMindProtocol może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.014353. Prognoza ceny PlayMindProtocol (PMIND) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena PMIND na 2027 rok wyniesie $ 0.015071 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny PlayMindProtocol (PMIND) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena PMIND na 2028 rok wyniesie $ 0.015824 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny PlayMindProtocol (PMIND) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena PMIND w 2029 roku wyniesie $ 0.016615 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny PlayMindProtocol (PMIND) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena PMIND w 2030 roku wyniesie $ 0.017446 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny PlayMindProtocol (PMIND) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena PlayMindProtocol może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.028418. Prognoza ceny PlayMindProtocol (PMIND) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena PlayMindProtocol może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.046291. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.01367 0.00%

2026 $ 0.014353 5.00%

2027 $ 0.015071 10.25%

2028 $ 0.015824 15.76%

2029 $ 0.016615 21.55%

2030 $ 0.017446 27.63%

2031 $ 0.018319 34.01%

2032 $ 0.019235 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.020196 47.75%

2034 $ 0.021206 55.13%

2035 $ 0.022266 62.89%

2036 $ 0.023380 71.03%

2037 $ 0.024549 79.59%

2038 $ 0.025776 88.56%

2039 $ 0.027065 97.99%

2040 $ 0.028418 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny PlayMindProtocol na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.01367 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.013671 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.013683 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.013726 0.41% Prognoza ceny PlayMindProtocol (PMIND) na dziś Przewidywana cena dla PMIND w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.01367 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny PlayMindProtocol (PMIND) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny PMIND z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.013671 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa PlayMindProtocol (PMIND) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla PMIND, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.013683 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa PlayMindProtocol (PMIND) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena PMIND wynosi $0.013726 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen PlayMindProtocol Aktualna cena $ 0.01367$ 0.01367 $ 0.01367 Zmiana ceny (24H) +9.36% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 3.03M$ 3.03M $ 3.03M Wolumen (24H) -- Najnowsza cena PMIND to $ 0.01367. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +9.36%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 3.03M. Ponadto PMIND ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę PMIND

Jak kupić PlayMindProtocol (PMIND) Próbujesz kupić PMIND? Teraz możesz kupować PMIND za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić PlayMindProtocol i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić PMIND teraz

Historyczna cena PlayMindProtocol Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami PlayMindProtocol, cena PlayMindProtocol wynosi 0.01367USD. Podaż w obiegu PlayMindProtocol (PMIND) wynosi 0.00 PMIND , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.49% $ -0.01485 $ 0.03995 $ 0.01176

7 D 0.50% $ 0.005049 $ 0.5797 $ 0.01

30 Dni 0.50% $ 0.005049 $ 0.5797 $ 0.01 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin PlayMindProtocol zanotował zmianę ceny o $-0.01485 , co stanowi -0.49% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs PlayMindProtocol osiągnął maksimum na poziomie $0.5797 i minimum na poziomie $0.01 . Zanotowano zmianę ceny o 0.50% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał PMIND do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana PlayMindProtocol o 0.50% , co odpowiada około $0.005049 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny PMIND. Sprawdź pełną historię cen PlayMindProtocol, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen PMIND

Jak działa moduł przewidywania ceny PlayMindProtocol (PMIND)? Moduł predykcji ceny PlayMindProtocol to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu PMIND. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania PlayMindProtocol na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów PMIND, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę PlayMindProtocol. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość PMIND. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę PMIND, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał PlayMindProtocol.

Dlaczego prognoaza ceny PMIND jest ważna?

Prognozy cen PMIND są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w PMIND? Według Twoich prognoz PMIND osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny PMIND na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny PlayMindProtocol (PMIND), przewidywana cena PMIND osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 PMIND w 2026 roku? Cena 1 PlayMindProtocol (PMIND) wynosi dziś $0.01367 . Według powyższego modułu prognoz PMIND wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena PMIND w 2027 roku? PlayMindProtocol (PMIND) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 PMIND do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa PMIND w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, PlayMindProtocol (PMIND) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa PMIND w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, PlayMindProtocol (PMIND) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 PMIND w 2030 roku? Cena 1 PlayMindProtocol (PMIND) wynosi dziś $0.01367 . Według powyższego modułu prognoz PMIND wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny PMIND na 2040 rok? PlayMindProtocol (PMIND) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 PMIND do 2040 roku. Zarejestruj się teraz