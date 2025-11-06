Prognoza ceny PlayMindProtocol (PMIND) (USD)

Sprawdź prognozy cen PlayMindProtocol na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość PMIND w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę PlayMindProtocol
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny PlayMindProtocol
$0.01367
+9.36%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 22:29:58 (UTC+8)

Prognoza ceny PlayMindProtocol na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny PlayMindProtocol (PMIND) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy PlayMindProtocol może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.01367.

Prognoza ceny PlayMindProtocol (PMIND) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy PlayMindProtocol może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.014353.

Prognoza ceny PlayMindProtocol (PMIND) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena PMIND na 2027 rok wyniesie $ 0.015071 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny PlayMindProtocol (PMIND) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena PMIND na 2028 rok wyniesie $ 0.015824 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny PlayMindProtocol (PMIND) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena PMIND w 2029 roku wyniesie $ 0.016615 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny PlayMindProtocol (PMIND) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena PMIND w 2030 roku wyniesie $ 0.017446 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny PlayMindProtocol (PMIND) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena PlayMindProtocol może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.028418.

Prognoza ceny PlayMindProtocol (PMIND) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena PlayMindProtocol może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.046291.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0.01367
    0.00%
  • 2026
    $ 0.014353
    5.00%
  • 2027
    $ 0.015071
    10.25%
  • 2028
    $ 0.015824
    15.76%
  • 2029
    $ 0.016615
    21.55%
  • 2030
    $ 0.017446
    27.63%
  • 2031
    $ 0.018319
    34.01%
  • 2032
    $ 0.019235
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 0.020196
    47.75%
  • 2034
    $ 0.021206
    55.13%
  • 2035
    $ 0.022266
    62.89%
  • 2036
    $ 0.023380
    71.03%
  • 2037
    $ 0.024549
    79.59%
  • 2038
    $ 0.025776
    88.56%
  • 2039
    $ 0.027065
    97.99%
  • 2040
    $ 0.028418
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny PlayMindProtocol na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.01367
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0.013671
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.013683
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0.013726
    0.41%
Prognoza ceny PlayMindProtocol (PMIND) na dziś

Przewidywana cena dla PMIND w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.01367. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny PlayMindProtocol (PMIND) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny PMIND z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.013671. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa PlayMindProtocol (PMIND) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla PMIND, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.013683. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa PlayMindProtocol (PMIND) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena PMIND wynosi $0.013726. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen PlayMindProtocol

$ 0.01367
+9.36%

--
----

--
----

$ 3.03M
$ 3.03M$ 3.03M

--

Najnowsza cena PMIND to $ 0.01367. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +9.36%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 3.03M.
Ponadto PMIND ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --.

Jak kupić PlayMindProtocol (PMIND)

Próbujesz kupić PMIND? Teraz możesz kupować PMIND za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić PlayMindProtocol i rozpocznij już teraz na MEXC!

Dowiedz się, jak kupić PMIND teraz

Historyczna cena PlayMindProtocol

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami PlayMindProtocol, cena PlayMindProtocol wynosi 0.01367USD. Podaż w obiegu PlayMindProtocol (PMIND) wynosi 0.00 PMIND, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $--.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    -0.49%
    $ -0.01485
    $ 0.03995
    $ 0.01176
  • 7 D
    0.50%
    $ 0.005049
    $ 0.5797
    $ 0.01
  • 30 Dni
    0.50%
    $ 0.005049
    $ 0.5797
    $ 0.01
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin PlayMindProtocol zanotował zmianę ceny o $-0.01485, co stanowi -0.49% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs PlayMindProtocol osiągnął maksimum na poziomie $0.5797 i minimum na poziomie $0.01. Zanotowano zmianę ceny o 0.50%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał PMIND do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana PlayMindProtocol o 0.50%, co odpowiada około $0.005049 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny PMIND.

Sprawdź pełną historię cen PlayMindProtocol, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC

Zobacz pełną historię cen PMIND

Jak działa moduł przewidywania ceny PlayMindProtocol (PMIND)?

Moduł predykcji ceny PlayMindProtocol to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu PMIND. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania PlayMindProtocol na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów PMIND, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę PlayMindProtocol. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość PMIND.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę PMIND, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał PlayMindProtocol.

Dlaczego prognoaza ceny PMIND jest ważna?

Prognozy cen PMIND są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w PMIND?
Według Twoich prognoz PMIND osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny PMIND na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny PlayMindProtocol (PMIND), przewidywana cena PMIND osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 PMIND w 2026 roku?
Cena 1 PlayMindProtocol (PMIND) wynosi dziś $0.01367. Według powyższego modułu prognoz PMIND wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena PMIND w 2027 roku?
PlayMindProtocol (PMIND) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 PMIND do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa PMIND w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, PlayMindProtocol (PMIND) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa PMIND w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, PlayMindProtocol (PMIND) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 PMIND w 2030 roku?
Cena 1 PlayMindProtocol (PMIND) wynosi dziś $0.01367. Według powyższego modułu prognoz PMIND wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny PMIND na 2040 rok?
PlayMindProtocol (PMIND) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 PMIND do 2040 roku.
Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.