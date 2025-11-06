Prognoza ceny ODIN Tools (ODIN) (USD)

Sprawdź prognozy cen ODIN Tools na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość ODIN w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę ODIN Tools % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny ODIN Tools na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny ODIN Tools (ODIN) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy ODIN Tools może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.003231. Prognoza ceny ODIN Tools (ODIN) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy ODIN Tools może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.003393. Prognoza ceny ODIN Tools (ODIN) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ODIN na 2027 rok wyniesie $ 0.003563 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny ODIN Tools (ODIN) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ODIN na 2028 rok wyniesie $ 0.003741 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny ODIN Tools (ODIN) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ODIN w 2029 roku wyniesie $ 0.003928 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny ODIN Tools (ODIN) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ODIN w 2030 roku wyniesie $ 0.004124 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny ODIN Tools (ODIN) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena ODIN Tools może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.006718. Prognoza ceny ODIN Tools (ODIN) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena ODIN Tools może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.010944. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.003231 0.00%

Bieżące statystyki cen ODIN Tools Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 240.81K$ 240.81K $ 240.81K Podaż w obiegu 74.51M 74.51M 74.51M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena ODIN to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto ODIN ma podaż w obiegu wynoszącą 74.51M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 240.81K. Zobacz na żywo cenę ODIN

Historyczna cena ODIN Tools Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami ODIN Tools, cena ODIN Tools wynosi 0.003231USD. Podaż w obiegu ODIN Tools (ODIN) wynosi 74.51M ODIN , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $240,813 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 3.12% $ 0 $ 0.003374 $ 0.003095

7 D -18.53% $ -0.000598 $ 0.005018 $ 0.002888

30 Dni -28.34% $ -0.000915 $ 0.005018 $ 0.002888 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin ODIN Tools zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 3.12% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs ODIN Tools osiągnął maksimum na poziomie $0.005018 i minimum na poziomie $0.002888 . Zanotowano zmianę ceny o -18.53% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał ODIN do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana ODIN Tools o -28.34% , co odpowiada około $-0.000915 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny ODIN.

Jak działa moduł przewidywania ceny ODIN Tools (ODIN)? Moduł predykcji ceny ODIN Tools to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu ODIN. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania ODIN Tools na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów ODIN, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę ODIN Tools. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość ODIN. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę ODIN, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał ODIN Tools.

Dlaczego prognoaza ceny ODIN jest ważna?

Prognozy cen ODIN są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

