$WHEEE is the culture token of Trippy Hamster, who embraces a chill, colorful, and carefree perspective on life. While everyone else is busy mapping plans, setting deadlines, and stressing about the journey, Trippy Hamster simply vibes—no rush, no set destination. He never chases paths; instead, paths naturally find him. Even as the world accelerates, he stays aligned with the universe's pace. Trippyyyyyyyyyyyyy. Not-Try Hardy. Officiële website: https://x.com/i/communities/1904360997571481730

Wheester (WHEEE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Wheester (WHEEE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 109.73K $ 109.73K $ 109.73K Totale voorraad: $ 42.00B $ 42.00B $ 42.00B Circulerende voorraad: $ 42.00B $ 42.00B $ 42.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 109.73K $ 109.73K $ 109.73K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Wheester (WHEEE) prijs

Wheester (WHEEE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Wheester (WHEEE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WHEEE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WHEEE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WHEEE begrijpt, kun je de live prijs van WHEEE token verkennen!

Prijsvoorspelling van WHEEE Wil je weten waar je WHEEE naartoe gaat? Onze WHEEE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WHEEE token!

