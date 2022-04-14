WaterNeuron (WTN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in WaterNeuron (WTN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

WaterNeuron (WTN) Informatie WaterNeuron is a liquid staking protocol designed for the Internet Computer (ICP) network. It allows users to stake their ICP tokens in a capital-efficient manner by issuing nICP tokens They represent the staked ICP and can be used within the DeFi ecosystem on the Internet Computer. This enables users to benefit from both the staking rewards of ICP and the yields from DeFi applications without locking up their tokens. Officiële website: https://docs.waterneuron.fi

WaterNeuron (WTN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor WaterNeuron (WTN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 9.91M Totale voorraad: $ 117.04M Circulerende voorraad: $ 117.04M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.91M Hoogste ooit: $ 0.956263 Laagste ooit: $ 0.054954 Huidige prijs: $ 0.084603

WaterNeuron (WTN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van WaterNeuron (WTN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WTN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WTN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WTN begrijpt, kun je de live prijs van WTN token verkennen!

Prijsvoorspelling van WTN Wil je weten waar je WTN naartoe gaat? Onze WTN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

