VolatilityX (VOLTX) Informatie VolatilityX is creating a fully open, AI-driven platform for financial data, analysis, and insights. Our guiding principle is democratizing access to the kinds of resources that have traditionally been too expensive or restricted for everyday investors. Think of it as an "open Bloomberg"—only here, users don't pay steep fees for specialized terminals or get locked behind walled gardens. Instead, we gather market intelligence across asset classes—stocks, options, commodities, crypto, and more—and share it openly on social media and within our platform, 24 hours a day, seven days a week. The motivation is simple: most individuals don't have the same data and tools that big institutions enjoy. Retail investors log into platforms or apps hoping to manage their financial futures, but they're often met with incomplete analysis, delayed advice, or poorly explained recommendations. What's more, many brokers—though they hold fiduciary duties—can be biased, underinformed, or just stupid. They're juggling too many clients, each with unique goals and risk profiles. As a result, many everyday investors either get dumbed-down advice or no personalized advice at all. VolatilityX proposes a different path: AI Agents that scour countless data points, interpret market signals in real time, and deliver relevant insights or alerts to each user based on individual preferences. These Agents have no personal agenda, no need for a lunch break, and no impulse to sugarcoat a bad forecast or hype a stock. They operate purely on logic and data, helping people understand their options—without the complexity or hidden motives that plague many corners of finance Officiële website: https://volatilityx.ai/ Whitepaper: https://docs.volatilityx.ai/volatilityx Koop nu VOLTX!

VolatilityX (VOLTX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor VolatilityX (VOLTX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 166.55K $ 166.55K $ 166.55K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 208.19K $ 208.19K $ 208.19K Hoogste ooit: $ 0.01966936 $ 0.01966936 $ 0.01966936 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00020823 $ 0.00020823 $ 0.00020823 Meer informatie over VolatilityX (VOLTX) prijs

VolatilityX (VOLTX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van VolatilityX (VOLTX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VOLTX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VOLTX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VOLTX begrijpt, kun je de live prijs van VOLTX token verkennen!

Prijsvoorspelling van VOLTX Wil je weten waar je VOLTX naartoe gaat? Onze VOLTX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van VOLTX token!

