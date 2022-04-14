Validity (VAL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Validity (VAL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Validity (VAL) Informatie Radium is a Proof-of-Stake cryptocurrency that serves as the base blockchain for SmartChain Core which expands the utility of Radium far beyond that of a standard coin, with features such as identity-address linkage, proof-of-existence, file checksum verification and validation, and decentralized elections and voting. All of these features exist in a 100% distributed data-layer within the Radium blockchain. Radium is a Proof-of-Stake cryptocurrency that serves as the base blockchain for SmartChain Core which expands the utility of Radium far beyond that of a standard coin, with features such as identity-address linkage, proof-of-existence, file checksum verification and validation, and decentralized elections and voting. All of these features exist in a 100% distributed data-layer within the Radium blockchain. Officiële website: https://validitytech.com/ Koop nu VAL!

Validity (VAL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Validity (VAL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.70M $ 3.70M $ 3.70M Totale voorraad: $ 9.00M $ 9.00M $ 9.00M Circulerende voorraad: $ 5.43M $ 5.43M $ 5.43M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.12M $ 6.12M $ 6.12M Hoogste ooit: $ 19.02 $ 19.02 $ 19.02 Laagste ooit: $ 0.00783037 $ 0.00783037 $ 0.00783037 Huidige prijs: $ 0.681291 $ 0.681291 $ 0.681291 Meer informatie over Validity (VAL) prijs

Validity (VAL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Validity (VAL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VAL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VAL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VAL begrijpt, kun je de live prijs van VAL token verkennen!

Prijsvoorspelling van VAL Wil je weten waar je VAL naartoe gaat? Onze VAL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van VAL token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!