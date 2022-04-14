Uranus (URS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Uranus (URS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Uranus (URS) Informatie UranusCoin is the newest intergalactic memecoin that's ready to shake up the crypto universe. Inspired by the playful energy of the planet Uranus, this token blends fun with serious potential, bringing a mix of meme culture and community power to the crypto space. All coins are going to the moon and mars our project is going farther to URANUS the project is driven until by the community and we are thinking to make alot of collaborations with a lot of RWA and AI projects , also you will use the coin as a payment method for travelling now we are on dex soon on all exchanges Officiële website: https://www.uranusmemecoin.com/

Uranus (URS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Uranus (URS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 57.15K $ 57.15K $ 57.15K Totale voorraad: $ 996.53M $ 996.53M $ 996.53M Circulerende voorraad: $ 996.53M $ 996.53M $ 996.53M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 57.15K $ 57.15K $ 57.15K Hoogste ooit: $ 0.00759284 $ 0.00759284 $ 0.00759284 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Uranus (URS) prijs

Uranus (URS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Uranus (URS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal URS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel URS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van URS begrijpt, kun je de live prijs van URS token verkennen!

Prijsvoorspelling van URS Wil je weten waar je URS naartoe gaat? Onze URS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van URS token!

