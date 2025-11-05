BeursDEX+
De live Transfidelity prijs vandaag is 0.339074 USD. Volg realtime FIDEL naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de FIDEL prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over FIDEL

FIDEL Prijsinformatie

Wat is FIDEL

FIDEL officiële website

FIDEL tokenomie

FIDEL Prijsvoorspelling

Transfidelity logo

Transfidelity Prijs (FIDEL)

Niet genoteerd

1 FIDEL naar USD live prijs:

$0.339074
$0.339074
+2.50%1D
USD
Transfidelity (FIDEL) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:00:30 (UTC+8)

Transfidelity (FIDEL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.300764
$ 0.300764
24u laag
$ 0.338643
$ 0.338643
24u hoog

$ 0.300764
$ 0.300764

$ 0.338643
$ 0.338643

$ 0.8633
$ 0.8633

$ 0.300764
$ 0.300764

+0.53%

+2.57%

-15.32%

-15.32%

Transfidelity (FIDEL) real-time prijs is $0.339074. De afgelopen 24 uur werd er FIDEL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.300764 en een hoogtepunt van $ 0.338643, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FIDEL hoogste prijs aller tijden is $ 0.8633, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.300764 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FIDEL met +0.53% veranderd in het afgelopen uur, +2.57% in de afgelopen 24 uur en -15.32% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Transfidelity (FIDEL) Marktinformatie

$ 339.07K
$ 339.07K

--
--

$ 339.07K
$ 339.07K

1.00M
1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Transfidelity is $ 339.07K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FIDEL is 1.00M, met een totale voorraad van 1000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 339.07K.

Transfidelity (FIDEL) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Transfidelity naar USD $ +0.0084884.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Transfidelity naar USD $ -0.1606983241.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Transfidelity naar USD $ -0.1803362695.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Transfidelity naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.0084884+2.57%
30 dagen$ -0.1606983241-47.39%
60 dagen$ -0.1803362695-53.18%
90 dagen$ 0--

Wat is Transfidelity (FIDEL)?

Neurodegenerative diseases such as Alzheimer's Disease are devastating conditions that impact millions globally. These diseases are driven by the misfolding and aggregation of proteins, which lead to brain cell death and cognitive decline. To make matters worse, as we age our cells become more error-prone, resulting in more errors during protein printing, causing proteins to clump together and form aggregates.

Project Transfidelity aims to solve this by improving the accuracy of protein printing, preventing toxic aggregates from forming. Led by Dr. Dimitri Scherbakov and Dr. Rashid Akbergenov, with over 50 years of combined experience in the lab, we have identified two molecules that may improve the efficiency of protein production, potentially preventing protein aggregates, hypothesized to cause dementia.

Despite the significant research funding allocated to neurodegenerative diseases, current therapies continue to treat the symptoms caused by the protein aggregates, with little progress made to stop or reverse disease. We’re trying to go after a potential root cause - rather than trying to clear aggregates once they are there, we aim to prevent them from forming in the first place by reducing the production of faulty proteins. With a clear path towards developing novel intellectual property (IP) and an ever-growing target market, we believe we are poised to make an impact on neurodegenerative disorders and the way we age.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

Transfidelity (FIDEL) hulpbron

Officiële website

Transfidelity Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Transfidelity (FIDEL) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Transfidelity (FIDEL) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Transfidelity te bekijken.

Bekijk nu de Transfidelity prijsvoorspelling !

FIDEL naar lokale valuta's

Transfidelity (FIDEL) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Transfidelity (FIDEL) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van FIDEL token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Transfidelity (FIDEL)

Hoeveel is Transfidelity (FIDEL) vandaag waard?
De live FIDEL prijs in USD is 0.339074 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige FIDEL naar USD prijs?
De huidige prijs van FIDEL naar USD is $ 0.339074. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Transfidelity?
De marktkapitalisatie van FIDEL is $ 339.07K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van FIDEL?
De circulerende voorraad van FIDEL is 1.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van FIDEL?
FIDEL bereikte een ATH-prijs van 0.8633 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van FIDEL?
FIDEL zag een ATL-prijs van 0.300764 USD.
Wat is het handelsvolume van FIDEL?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van FIDEL is -- USD.
Zal FIDEL dit jaar hoger gaan?
FIDEL kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de FIDEL prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:00:30 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$102,900.00

$3,358.00

$159.32

$1.0000

$1.0690

