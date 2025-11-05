Transfidelity (FIDEL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.300764 24u hoog $ 0.338643 Hoogste prijs ooit $ 0.8633 Laagste prijs $ 0.300764 Prijswijziging (1u) +0.53% Prijswijziging (1D) +2.57% Prijswijziging (7D) -15.32%

Transfidelity (FIDEL) real-time prijs is $0.339074. De afgelopen 24 uur werd er FIDEL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.300764 en een hoogtepunt van $ 0.338643, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FIDEL hoogste prijs aller tijden is $ 0.8633, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.300764 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FIDEL met +0.53% veranderd in het afgelopen uur, +2.57% in de afgelopen 24 uur en -15.32% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Transfidelity (FIDEL) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 339.07K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 339.07K Circulerende voorraad 1.00M Totale voorraad 1,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Transfidelity is $ 339.07K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FIDEL is 1.00M, met een totale voorraad van 1000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 339.07K.