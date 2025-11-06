Gebaseerd op je voorspelling, Transfidelity zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 0.33641 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, Transfidelity zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 0.353230 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor FIDEL in 2027 een prijs van $ 0.370892 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor FIDEL in 2028 een prijs van $ 0.389436 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor FIDEL in 2029 een prijs van $ 0.408908 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor FIDEL in 2030 een prijs van $ 0.429353 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van Transfidelity potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 0.699372 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van Transfidelity potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 1.1392 kunnen bereiken.