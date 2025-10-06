BeursDEX+
De live Naoris Protocol prijs vandaag is 0.03665 USD. Volg realtime NAORIS naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de NAORIS prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Naoris Protocol koers(NAORIS)

1 NAORIS naar USD live prijs:

$0.03665
$0.03665
-43.73%1D
USD
Naoris Protocol (NAORIS) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:52:28 (UTC+8)

Naoris Protocol (NAORIS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0343
$ 0.0343
24u laag
$ 0.06726
$ 0.06726
24u hoog

$ 0.0343
$ 0.0343

$ 0.06726
$ 0.06726

--
----

--
----

+2.14%

-43.73%

-27.43%

-27.43%

Naoris Protocol (NAORIS) real-time prijs is $ 0.03665. De afgelopen 24 uur werd er NAORIS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0343 en een hoogtepunt van $ 0.06726, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NAORIS hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NAORIS met +2.14% veranderd in het afgelopen uur, -43.73% in de afgelopen 24 uur en -27.43% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Naoris Protocol (NAORIS) Marktinformatie

--
--

$ 464.03K
$ 464.03K

$ 146.60M
$ 146.60M

--
--

4,000,000,000
4,000,000,000

4,000,000,000
4,000,000,000

ETH

De huidige marktkapitalisatie van Naoris Protocol is --, met een handelsvolume van $ 464.03K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NAORIS is --, met een totale voorraad van 4000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 146.60M.

Naoris Protocol (NAORIS) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Naoris Protocol prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0284824-43.73%
30 dagen$ -0.04353-54.30%
60 dagen$ +0.01193+48.26%
90 dagen$ +0.00352+10.62%
Naoris Protocol prijswijziging vandaag

NAORIS registreerde vandaag een verandering van $ -0.0284824 (-43.73%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Naoris Protocol 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.04353 (-54.30%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Naoris Protocol 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,NAORIS zien we een verandering van $ +0.01193 (+48.26%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Naoris Protocol 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.00352 (+10.62%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Naoris Protocol (NAORIS) bekijken?

Bekijk nu de Naoris Protocolprijsgeschiedenispagina.

Wat is Naoris Protocol (NAORIS)?

Naoris Protocol uses post-quantum resilience, real-time system validation and a decentralized trust mesh designed to scale with the internet, securing the digital world.

Naoris Protocol is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeNaoris Protocol investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van NAORIS staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Naoris Protocol lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Naoris Protocol aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Naoris Protocol Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Naoris Protocol (NAORIS) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Naoris Protocol (NAORIS) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Naoris Protocol te bekijken.

Bekijk nu de Naoris Protocol prijsvoorspelling !

Naoris Protocol (NAORIS) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Naoris Protocol (NAORIS) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van NAORIS token !

Hoe koop je Naoris Protocol (NAORIS)?

Op zoek naar Hoe koop je Naoris Protocol? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Naoris Protocol gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

NAORIS naar lokale valuta's

1 Naoris Protocol(NAORIS) naar VND
964.44475
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar AUD
A$0.056441
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar GBP
0.027854
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar EUR
0.0318855
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar USD
$0.03665
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar MYR
RM0.1535635
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar TRY
1.542965
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar JPY
¥5.60745
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar ARS
ARS$53.425438
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar RUB
2.977446
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar INR
3.2482895
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar IDR
Rp610.833089
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar PHP
2.1575855
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar EGP
￡E.1.736477
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar BRL
R$0.1975435
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar CAD
C$0.0516765
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar BDT
4.467635
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar NGN
52.88595
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar COP
$141.50565
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar ZAR
R.0.640642
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar UAH
1.542232
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar TZS
T.Sh.90.04905
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar VES
Bs8.17295
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar CLP
$34.6709
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar PKR
Rs10.361688
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar KZT
19.208265
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar THB
฿1.191858
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar TWD
NT$1.1328515
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar AED
د.إ0.1345055
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar CHF
Fr0.0296865
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar HKD
HK$0.2847705
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar AMD
֏14.0204575
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar MAD
.د.م0.3412115
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar MXN
$0.6842555
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar SAR
ريال0.1374375
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar ETB
Br5.6056175
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar KES
KSh4.7348135
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar JOD
د.أ0.02598485
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar PLN
0.135605
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar RON
лв0.161993
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar SEK
kr0.351107
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar BGN
лв0.062305
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar HUF
Ft12.3690085
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar CZK
0.77698
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar KWD
د.ك0.01125155
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar ILS
0.1198455
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar BOB
Bs0.2532515
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar AZN
0.062305
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar TJS
SM0.337913
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar GEL
0.099688
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar AOA
Kz33.43946
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar BHD
.د.ب0.0137804
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar BMD
$0.03665
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar DKK
kr0.238225
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar HNL
L0.965361
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar MUR
1.686633
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar NAD
$0.6373435
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar NOK
kr0.3741965
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar NZD
$0.0648705
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar PAB
B/.0.03665
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar PGK
K0.1557625
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar QAR
ر.ق0.133406
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar RSD
дин.3.7408655
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar UZS
soʻm436.309454
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar ALL
L3.0826315
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar ANG
ƒ0.0656035
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar AWG
ƒ0.0656035
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar BBD
$0.0733
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar BAM
KM0.062305
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar BIF
Fr108.08085
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar BND
$0.047645
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar BSD
$0.03665
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar JMD
$5.8834245
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar KHR
147.188599
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar KMF
Fr15.6129
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar LAK
796.7391145
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar LKR
රු11.170187
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar MDL
L0.6278145
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar MGA
Ar165.089925
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar MOP
P0.2932
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar MVR
0.56441
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar MWK
MK63.6284315
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar MZN
MT2.3437675
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar NPR
रु5.199169
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar PYG
259.9218
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar RWF
Fr53.17915
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar SBD
$0.3016295
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar SCR
0.4929425
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar SRD
$1.411025
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar SVC
$0.3206875
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar SZL
L0.63771
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar TMT
m0.1286415
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar TND
د.ت0.1076777
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar TTD
$0.248487
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar UGX
Sh127.6886
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar XAF
Fr20.92715
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar XCD
$0.098955
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar XOF
Fr20.92715
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar XPF
Fr3.77495
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar BWP
P0.494775
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar BZD
$0.0736665
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar CVE
$3.5231645
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar DJF
Fr6.48705
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar DOP
$2.355129
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar DZD
د.ج4.7956525
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar FJD
$0.083562
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar GNF
Fr318.67175
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar GTQ
Q0.280739
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar GYD
$7.66718
1 Naoris Protocol(NAORIS) naar ISK
kr4.65455

Naoris Protocol bron

Voor een beter begrip van Naoris Protocol kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Naoris Protocol
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Naoris Protocol

Hoeveel is Naoris Protocol (NAORIS) vandaag waard?
De live NAORIS prijs in USD is 0.03665 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige NAORIS naar USD prijs?
De huidige prijs van NAORIS naar USD is $ 0.03665. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Naoris Protocol?
De marktkapitalisatie van NAORIS is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van NAORIS?
De circulerende voorraad van NAORIS is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van NAORIS?
NAORIS bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van NAORIS?
NAORIS zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van NAORIS?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van NAORIS is $ 464.03K USD.
Zal NAORIS dit jaar hoger gaan?
NAORIS kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de NAORIS prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:52:28 (UTC+8)

Naoris Protocol (NAORIS) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

NAORIS-naar-USD calculator

Bedrag

NAORIS
NAORIS
USD
USD

1 NAORIS = 0.03665 USD

Handel in NAORIS

NAORIS/USDT
$0.03665
$0.03665$0.03665
-43.76%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

