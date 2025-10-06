BeursDEX+
De live Ai Xovia prijs vandaag is 2.184531 USD. Volg realtime AIX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de AIX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 AIX naar USD live prijs:

$2.164721
-4.43%1D
Ai Xovia (AIX) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:04:31 (UTC+8)

Ai Xovia (AIX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 1.9
24u laag
$ 2.48
24u hoog

$ 1.9
$ 2.48
$ 51.257963
$ 2.6605668343705937
-1.35%

-4.43%

+44.28%

+44.28%

Ai Xovia (AIX) real-time prijs is $ 2.184531. De afgelopen 24 uur werd er AIX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.9 en een hoogtepunt van $ 2.48, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AIX hoogste prijs aller tijden is $ 51.257963, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 2.6605668343705937 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AIX met -1.35% veranderd in het afgelopen uur, -4.43% in de afgelopen 24 uur en +44.28% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Ai Xovia (AIX) Marktinformatie

No.3481

--
$ 3.81M
$ 218.45M
--
100,000,000
99,999,989.148041565
SOL

De huidige marktkapitalisatie van Ai Xovia is --, met een handelsvolume van $ 3.81M in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AIX is --, met een totale voorraad van 99999989.148041565. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 218.45M.

Ai Xovia (AIX) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Ai Xovia prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.1003423-4.43%
30 dagen$ -5.592985-71.92%
60 dagen$ -9.816519-81.80%
90 dagen$ -17.795374-89.07%
Ai Xovia prijswijziging vandaag

AIX registreerde vandaag een verandering van $ -0.1003423 (-4.43%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Ai Xovia 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -5.592985 (-71.92%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Ai Xovia 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,AIX zien we een verandering van $ -9.816519 (-81.80%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Ai Xovia 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -17.795374 (-89.07%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Ai Xovia (AIX) bekijken?

Bekijk nu de Ai Xoviaprijsgeschiedenispagina.

Wat is Ai Xovia (AIX)?

AiXovia is a Solana-based financial ecosystem that leverages a unique Hybrid Intelligence model to provide AI-powered trading signals for crypto traders and DeFi users seeking a verifiable edge in volatile markets.

Ai Xovia is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeAi Xovia investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van AIX staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Ai Xovia lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Ai Xovia aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Ai Xovia Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Ai Xovia (AIX) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Ai Xovia (AIX) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Ai Xovia te bekijken.

Bekijk nu de Ai Xovia prijsvoorspelling !

Ai Xovia (AIX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Ai Xovia (AIX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van AIX token !

Hoe koop je Ai Xovia (AIX)?

Op zoek naar Hoe koop je Ai Xovia? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Ai Xovia gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

AIX naar lokale valuta's

1 Ai Xovia(AIX) naar VND
57,485.933265
1 Ai Xovia(AIX) naar AUD
A$3.36417774
1 Ai Xovia(AIX) naar GBP
1.66024356
1 Ai Xovia(AIX) naar EUR
1.90054197
1 Ai Xovia(AIX) naar USD
$2.184531
1 Ai Xovia(AIX) naar MYR
RM9.15318489
1 Ai Xovia(AIX) naar TRY
91.9687551
1 Ai Xovia(AIX) naar JPY
¥334.233243
1 Ai Xovia(AIX) naar ARS
ARS$3,184.43452932
1 Ai Xovia(AIX) naar RUB
177.47129844
1 Ai Xovia(AIX) naar INR
193.61498253
1 Ai Xovia(AIX) naar IDR
Rp36,408.83543646
1 Ai Xovia(AIX) naar PHP
128.60333997
1 Ai Xovia(AIX) naar EGP
￡E.103.50307878
1 Ai Xovia(AIX) naar BRL
R$11.77462209
1 Ai Xovia(AIX) naar CAD
C$3.08018871
1 Ai Xovia(AIX) naar BDT
266.2943289
1 Ai Xovia(AIX) naar NGN
3,152.278233
1 Ai Xovia(AIX) naar COP
$8,434.474191
1 Ai Xovia(AIX) naar ZAR
R.38.18560188
1 Ai Xovia(AIX) naar UAH
91.92506448
1 Ai Xovia(AIX) naar TZS
T.Sh.5,367.392667
1 Ai Xovia(AIX) naar VES
Bs487.150413
1 Ai Xovia(AIX) naar CLP
$2,066.566326
1 Ai Xovia(AIX) naar PKR
Rs617.61060432
1 Ai Xovia(AIX) naar KZT
1,144.9126971
1 Ai Xovia(AIX) naar THB
฿71.04094812
1 Ai Xovia(AIX) naar TWD
NT$67.52385321
1 Ai Xovia(AIX) naar AED
د.إ8.01722877
1 Ai Xovia(AIX) naar CHF
Fr1.76947011
1 Ai Xovia(AIX) naar HKD
HK$16.97380587
1 Ai Xovia(AIX) naar AMD
֏835.69233405
1 Ai Xovia(AIX) naar MAD
.د.م20.33798361
1 Ai Xovia(AIX) naar MXN
$40.78519377
1 Ai Xovia(AIX) naar SAR
ريال8.19199125
1 Ai Xovia(AIX) naar ETB
Br334.12401645
1 Ai Xovia(AIX) naar KES
KSh282.21955989
1 Ai Xovia(AIX) naar JOD
د.أ1.548832479
1 Ai Xovia(AIX) naar PLN
8.0827647
1 Ai Xovia(AIX) naar RON
лв9.65562702
1 Ai Xovia(AIX) naar SEK
kr20.92780698
1 Ai Xovia(AIX) naar BGN
лв3.7137027
1 Ai Xovia(AIX) naar HUF
Ft737.25736719
1 Ai Xovia(AIX) naar CZK
46.3120572
1 Ai Xovia(AIX) naar KWD
د.ك0.670651017
1 Ai Xovia(AIX) naar ILS
7.14341637
1 Ai Xovia(AIX) naar BOB
Bs15.09510921
1 Ai Xovia(AIX) naar AZN
3.7137027
1 Ai Xovia(AIX) naar TJS
SM20.14137582
1 Ai Xovia(AIX) naar GEL
5.94192432
1 Ai Xovia(AIX) naar AOA
Kz1,993.1660844
1 Ai Xovia(AIX) naar BHD
.د.ب0.821383656
1 Ai Xovia(AIX) naar BMD
$2.184531
1 Ai Xovia(AIX) naar DKK
kr14.1994515
1 Ai Xovia(AIX) naar HNL
L57.54054654
1 Ai Xovia(AIX) naar MUR
100.53211662
1 Ai Xovia(AIX) naar NAD
$37.98899409
1 Ai Xovia(AIX) naar NOK
kr22.30406151
1 Ai Xovia(AIX) naar NZD
$3.86661987
1 Ai Xovia(AIX) naar PAB
B/.2.184531
1 Ai Xovia(AIX) naar PGK
K9.28425675
1 Ai Xovia(AIX) naar QAR
ر.ق7.95169284
1 Ai Xovia(AIX) naar RSD
дин.222.97507917
1 Ai Xovia(AIX) naar UZS
soʻm26,006.31726756
1 Ai Xovia(AIX) naar ALL
L183.74090241
1 Ai Xovia(AIX) naar ANG
ƒ3.91031049
1 Ai Xovia(AIX) naar AWG
ƒ3.91031049
1 Ai Xovia(AIX) naar BBD
$4.369062
1 Ai Xovia(AIX) naar BAM
KM3.7137027
1 Ai Xovia(AIX) naar BIF
Fr6,442.181919
1 Ai Xovia(AIX) naar BND
$2.8398903
1 Ai Xovia(AIX) naar BSD
$2.184531
1 Ai Xovia(AIX) naar JMD
$350.68276143
1 Ai Xovia(AIX) naar KHR
8,773.20756786
1 Ai Xovia(AIX) naar KMF
Fr930.610206
1 Ai Xovia(AIX) naar LAK
47,489.80339803
1 Ai Xovia(AIX) naar LKR
රු665.80135818
1 Ai Xovia(AIX) naar MDL
L37.42101603
1 Ai Xovia(AIX) naar MGA
Ar9,840.2198895
1 Ai Xovia(AIX) naar MOP
P17.476248
1 Ai Xovia(AIX) naar MVR
33.6417774
1 Ai Xovia(AIX) naar MWK
MK3,792.58611441
1 Ai Xovia(AIX) naar MZN
MT139.70075745
1 Ai Xovia(AIX) naar NPR
रु309.89756766
1 Ai Xovia(AIX) naar PYG
15,492.693852
1 Ai Xovia(AIX) naar RWF
Fr3,169.754481
1 Ai Xovia(AIX) naar SBD
$17.97869013
1 Ai Xovia(AIX) naar SCR
29.38194195
1 Ai Xovia(AIX) naar SRD
$84.1044435
1 Ai Xovia(AIX) naar SVC
$19.11464625
1 Ai Xovia(AIX) naar SZL
L38.0108394
1 Ai Xovia(AIX) naar TMT
m7.66770381
1 Ai Xovia(AIX) naar TND
د.ت6.418152078
1 Ai Xovia(AIX) naar TTD
$14.81112018
1 Ai Xovia(AIX) naar UGX
Sh7,610.906004
1 Ai Xovia(AIX) naar XAF
Fr1,247.367201
1 Ai Xovia(AIX) naar XCD
$5.8982337
1 Ai Xovia(AIX) naar XOF
Fr1,247.367201
1 Ai Xovia(AIX) naar XPF
Fr225.006693
1 Ai Xovia(AIX) naar BWP
P29.4911685
1 Ai Xovia(AIX) naar BZD
$4.39090731
1 Ai Xovia(AIX) naar CVE
$209.99896503
1 Ai Xovia(AIX) naar DJF
Fr386.661987
1 Ai Xovia(AIX) naar DOP
$140.37796206
1 Ai Xovia(AIX) naar DZD
د.ج285.84588135
1 Ai Xovia(AIX) naar FJD
$4.98073068
1 Ai Xovia(AIX) naar GNF
Fr18,994.497045
1 Ai Xovia(AIX) naar GTQ
Q16.73350746
1 Ai Xovia(AIX) naar GYD
$457.0038852
1 Ai Xovia(AIX) naar ISK
kr277.435437

Ai Xovia bron

Voor een beter begrip van Ai Xovia kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Ai Xovia
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Ai Xovia

Hoeveel is Ai Xovia (AIX) vandaag waard?
De live AIX prijs in USD is 2.184531 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige AIX naar USD prijs?
De huidige prijs van AIX naar USD is $ 2.184531. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Ai Xovia?
De marktkapitalisatie van AIX is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van AIX?
De circulerende voorraad van AIX is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van AIX?
AIX bereikte een ATH-prijs van 51.257963 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van AIX?
AIX zag een ATL-prijs van 2.6605668343705937 USD.
Wat is het handelsvolume van AIX?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van AIX is $ 3.81M USD.
Zal AIX dit jaar hoger gaan?
AIX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de AIX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

