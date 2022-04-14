Tim (TIM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Tim (TIM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Tim (TIM) Informatie Tim is a true Community Takeover. Over 200M tokens have been burnt, enhancing scarcity and value, and another 150M tokens were turned over by the devs to a community-controlled multi-signature wallet, ensuring transparency and collective decision-making. Officiële website: https://www.timdoesnot.com/ Koop nu TIM!

Tim (TIM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Tim (TIM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 37.34K $ 37.34K $ 37.34K Totale voorraad: $ 799.96M $ 799.96M $ 799.96M Circulerende voorraad: $ 799.96M $ 799.96M $ 799.96M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 37.34K $ 37.34K $ 37.34K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Tim (TIM) prijs

Tim (TIM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Tim (TIM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TIM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TIM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TIM begrijpt, kun je de live prijs van TIM token verkennen!

