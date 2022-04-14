THREE ($THREE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in THREE ($THREE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

THREE ($THREE) Informatie Fraud-resistant cryptocurrency-based eCommerce tools designed to make crypto the worldwide form of payment. ZKi3s enable on-chain reputations without KYC, Tri-Proof Smart Contracts combat fraudulent activity, and 3Pay offers decentralised, private payment systems. Three Protocol's vision is centered around creating scalable, private, and secure online commerce. Our decentralised marketplaces, including Jobs3, are transforming the future of eCommerce. Fraud-resistant cryptocurrency-based eCommerce tools designed to make crypto the worldwide form of payment. ZKi3s enable on-chain reputations without KYC, Tri-Proof Smart Contracts combat fraudulent activity, and 3Pay offers decentralised, private payment systems. Three Protocol's vision is centered around creating scalable, private, and secure online commerce. Our decentralised marketplaces, including Jobs3, are transforming the future of eCommerce. Officiële website: http://threeprotocol.ai/ Whitepaper: https://three-3.gitbook.io/litepaper/ Koop nu $THREE!

THREE ($THREE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor THREE ($THREE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 195.75K $ 195.75K $ 195.75K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 195.75K $ 195.75K $ 195.75K Hoogste ooit: $ 0.439654 $ 0.439654 $ 0.439654 Laagste ooit: $ 0.00125 $ 0.00125 $ 0.00125 Huidige prijs: $ 0.00196029 $ 0.00196029 $ 0.00196029 Meer informatie over THREE ($THREE) prijs

THREE ($THREE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van THREE ($THREE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $THREE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $THREE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $THREE begrijpt, kun je de live prijs van $THREE token verkennen!

Prijsvoorspelling van $THREE Wil je weten waar je $THREE naartoe gaat? Onze $THREE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $THREE token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!