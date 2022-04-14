SunContract (SNC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SunContract (SNC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SunContract (SNC) Informatie SunContract is an energy trading platform that utilizes blockchain technology to create a new business model for buying and selling electricity. If you believe that blockchain technology can solve many of today's problems and that we are the team to take it to the energy sector, you are welcome to contribute. SunContract is an energy trading platform that utilizes blockchain technology to create a new business model for buying and selling electricity. If you believe that blockchain technology can solve many of today's problems and that we are the team to take it to the energy sector, you are welcome to contribute. Officiële website: https://suncontract.org/ Whitepaper: https://suncontract.org/res/whitepaper.pdf Koop nu SNC!

SunContract (SNC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SunContract (SNC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.53M $ 3.53M $ 3.53M Totale voorraad: $ 122.71M $ 122.71M $ 122.71M Circulerende voorraad: $ 122.71M $ 122.71M $ 122.71M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.53M $ 3.53M $ 3.53M Hoogste ooit: $ 0.664222 $ 0.664222 $ 0.664222 Laagste ooit: $ 0.002099 $ 0.002099 $ 0.002099 Huidige prijs: $ 0.02876036 $ 0.02876036 $ 0.02876036 Meer informatie over SunContract (SNC) prijs

SunContract (SNC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SunContract (SNC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SNC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SNC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SNC begrijpt, kun je de live prijs van SNC token verkennen!

