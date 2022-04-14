StakeLayer (STAKELAYER) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in StakeLayer (STAKELAYER), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

StakeLayer (STAKELAYER) Informatie The StakeLayer is a comprehensive yield aggregator designed primarily for BTC (WBTC, BTCB), ETH, and stablecoins like USDT/USDC. Its core functionality revolves around a system of vaults enabling users to stake funds and receive staked tokens (e.g., sWBTC, sBTCB) in return. Additionally, the project incorporates secondary vaults for staking these staked tokens, facilitating the aggregation of yield. Complementing this architecture is a strategy manager backend responsible for identifying the most lucrative yield-generating investments. Officiële website: https://stakelayer.io/ Whitepaper: https://stakelayer.readme.io/docs/getting-started

StakeLayer (STAKELAYER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor StakeLayer (STAKELAYER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 53.15K $ 53.15K $ 53.15K Totale voorraad: $ 4.17B $ 4.17B $ 4.17B Circulerende voorraad: $ 988.06M $ 988.06M $ 988.06M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 224.30K $ 224.30K $ 224.30K Hoogste ooit: $ 0.01489462 $ 0.01489462 $ 0.01489462 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over StakeLayer (STAKELAYER) prijs

StakeLayer (STAKELAYER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van StakeLayer (STAKELAYER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STAKELAYER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STAKELAYER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STAKELAYER begrijpt, kun je de live prijs van STAKELAYER token verkennen!

