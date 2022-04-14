Solmax (SOLMAX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Solmax (SOLMAX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Solmax (SOLMAX) Informatie Our Mission At $SOLMAX, we are committed to spearheading the introduction of the premier Solana rewards cryptocurrency, dedicated to fostering a decentralized and inclusive financial ecosystem. Leveraging the speed, scalability, and efficiency of the Solana blockchain, our goal is to provide users with a smooth and gratifying experience in generating passive income by holding $SOLMAX. Through inventive approaches and community-driven governance, we aspire to reshape the decentralized finance landscape, unlocking fresh possibilities and propelling the widespread adoption of Solana. Officiële website: https://solmax.pro/

Solmax (SOLMAX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Solmax (SOLMAX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 17.49K $ 17.49K $ 17.49K Totale voorraad: $ 299.55K $ 299.55K $ 299.55K Circulerende voorraad: $ 299.55K $ 299.55K $ 299.55K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 17.49K $ 17.49K $ 17.49K Hoogste ooit: $ 9.66 $ 9.66 $ 9.66 Laagste ooit: $ 0.03384117 $ 0.03384117 $ 0.03384117 Huidige prijs: $ 0.058399 $ 0.058399 $ 0.058399 Meer informatie over Solmax (SOLMAX) prijs

Solmax (SOLMAX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Solmax (SOLMAX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SOLMAX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SOLMAX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SOLMAX begrijpt, kun je de live prijs van SOLMAX token verkennen!

Prijsvoorspelling van SOLMAX Wil je weten waar je SOLMAX naartoe gaat? Onze SOLMAX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

