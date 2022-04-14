Solify100 (S100) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Solify100 (S100), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Solify100 (S100) Informatie Solify100 is a transformative crypto project that integrates emotional wellness tools with financial innovation. Built on the Solana blockchain, Solify100 aims to create a compassionate and empowering ecosystem driven by AI agents, market sentiment intelligence, and a robust rewards system. Solify100's mission is to go beyond the meme coin narrative and shape a community-centric movement grounded in mental health and shared growth. Solify100 is a transformative crypto project that integrates emotional wellness tools with financial innovation. Built on the Solana blockchain, Solify100 aims to create a compassionate and empowering ecosystem driven by AI agents, market sentiment intelligence, and a robust rewards system. Solify100's mission is to go beyond the meme coin narrative and shape a community-centric movement grounded in mental health and shared growth. Officiële website: https://www.solify100.com/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSt_-RSgU_c4iXgdYGOAWJAuwJvlnA3GGMf-jCF4YbDlsfTgSnykO914opURrf2BRIQ1eUZ4Qm8N4ar/pub Koop nu S100!

Solify100 (S100) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Solify100 (S100), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 782.98K $ 782.98K $ 782.98K Totale voorraad: $ 983.44M $ 983.44M $ 983.44M Circulerende voorraad: $ 983.44M $ 983.44M $ 983.44M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 782.98K $ 782.98K $ 782.98K Hoogste ooit: $ 0.00222386 $ 0.00222386 $ 0.00222386 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00079416 $ 0.00079416 $ 0.00079416 Meer informatie over Solify100 (S100) prijs

Solify100 (S100) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Solify100 (S100) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal S100 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel S100 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van S100 begrijpt, kun je de live prijs van S100 token verkennen!

