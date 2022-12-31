Solidly (SOLID) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Solidly (SOLID), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Solidly (SOLID) Informatie Originally launched in February 2022 by DeFi Pioneer Andre Cronje and re-launched on 31st December 2022 by a small group of industry veterans, Solidly aims to become the most capital-efficient DEX in the DeFi landscape by taking the essence of Uniswap and Curve, wrapping into a clever 3,3-inspired incentive layer. Originally launched in February 2022 by DeFi Pioneer Andre Cronje and re-launched on 31st December 2022 by a small group of industry veterans, Solidly aims to become the most capital-efficient DEX in the DeFi landscape by taking the essence of Uniswap and Curve, wrapping into a clever 3,3-inspired incentive layer. Officiële website: https://solidly.com Koop nu SOLID!

Solidly (SOLID) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Solidly (SOLID), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 285.76K $ 285.76K $ 285.76K Totale voorraad: $ 90.19M $ 90.19M $ 90.19M Circulerende voorraad: $ 12.90M $ 12.90M $ 12.90M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M Hoogste ooit: $ 7.38 $ 7.38 $ 7.38 Laagste ooit: $ 0.01428373 $ 0.01428373 $ 0.01428373 Huidige prijs: $ 0.02214742 $ 0.02214742 $ 0.02214742 Meer informatie over Solidly (SOLID) prijs

Solidly (SOLID) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Solidly (SOLID) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SOLID tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SOLID tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SOLID begrijpt, kun je de live prijs van SOLID token verkennen!

Prijsvoorspelling van SOLID Wil je weten waar je SOLID naartoe gaat? Onze SOLID prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SOLID token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!