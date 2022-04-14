SolCypher (CYPHER) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SolCypher (CYPHER), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SolCypher (CYPHER) Informatie SolCypher's native utility token powering the AI-driven trading ecosystem. Stake $CYPHER to earn a share of platform profits (100%) and LP fees (89%). Designed to reward traders, communities, and ecosystem contributors. SolCypher Trading Bot is a complete trading solution with Snipe Trading, Auto Trading and Copy Trading. We have a full fleet of features including laddered take profit and trailing stop loss. Officiële website: https://solcypher.ai Whitepaper: https://docs.solcypher.ai/docs/tokenomics-white-paper

SolCypher (CYPHER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SolCypher (CYPHER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 469.49K $ 469.49K $ 469.49K Totale voorraad: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Circulerende voorraad: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 469.49K $ 469.49K $ 469.49K Hoogste ooit: $ 0.00207527 $ 0.00207527 $ 0.00207527 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00047178 $ 0.00047178 $ 0.00047178 Meer informatie over SolCypher (CYPHER) prijs

SolCypher (CYPHER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SolCypher (CYPHER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CYPHER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CYPHER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CYPHER begrijpt, kun je de live prijs van CYPHER token verkennen!

Prijsvoorspelling van CYPHER Wil je weten waar je CYPHER naartoe gaat? Onze CYPHER prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CYPHER token!

