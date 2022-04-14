SolBox (SOLBOX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SolBox (SOLBOX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SolBox (SOLBOX) Informatie SolBox is a next-gen decentralized cloud storage platform built on Solana. With client-side AES-256 encryption, it shards files into multiple encrypted pieces that are distributed across a global node network for maximum redundancy and privacy. Immutable on-chain references and automated smart contracts guarantee censorship-resistance, tamper-proof storage, and verifiable access control. True data ownership means you—and only you—control the encryption keys and permissions, ensuring your files stay private, secure, and fully under your authority. Officiële website: https://solbox.cloud Whitepaper: https://www.solbox.cloud/documents

SolBox (SOLBOX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SolBox (SOLBOX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 148.19K $ 148.19K $ 148.19K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 148.19K $ 148.19K $ 148.19K Hoogste ooit: $ 0.00272572 $ 0.00272572 $ 0.00272572 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00014819 $ 0.00014819 $ 0.00014819 Meer informatie over SolBox (SOLBOX) prijs

SolBox (SOLBOX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SolBox (SOLBOX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SOLBOX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SOLBOX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SOLBOX begrijpt, kun je de live prijs van SOLBOX token verkennen!

