Snake (SNK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Snake (SNK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Snake (SNK) Informatie SNAKE is a rapidly growing community with an ambition to infiltrate every household and provide you with X. It strives to become the most beloved and successful project by adhering to all market standards and surpassing all indicators. The community of BNB SNAKE is robust and supportive, encouraging each other to succeed. Unlike fraudulent projects that have eroded people’s trust in the market, BNB SNAKE aims to restore this trust and ensure the safety of investors. SNAKE is a rapidly growing community with an ambition to infiltrate every household and provide you with X. It strives to become the most beloved and successful project by adhering to all market standards and surpassing all indicators. The community of BNB SNAKE is robust and supportive, encouraging each other to succeed. Unlike fraudulent projects that have eroded people’s trust in the market, BNB SNAKE aims to restore this trust and ensure the safety of investors. Officiële website: https://snake.homes/ Whitepaper: https://wpp.snake.homes/ Koop nu SNK!

Snake (SNK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Snake (SNK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Totale voorraad: $ 83.46M $ 83.46M $ 83.46M Circulerende voorraad: $ 83.46M $ 83.46M $ 83.46M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Hoogste ooit: $ 0.592266 $ 0.592266 $ 0.592266 Laagste ooit: $ 0.00923819 $ 0.00923819 $ 0.00923819 Huidige prijs: $ 0.02185676 $ 0.02185676 $ 0.02185676 Meer informatie over Snake (SNK) prijs

Snake (SNK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Snake (SNK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SNK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SNK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SNK begrijpt, kun je de live prijs van SNK token verkennen!

Prijsvoorspelling van SNK Wil je weten waar je SNK naartoe gaat? Onze SNK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SNK token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!