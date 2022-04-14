Shield protocol (SHIELD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Shield protocol (SHIELD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Shield protocol (SHIELD) Informatie Welcome to Shield Protocol, your fast lane into decentralized finance (DeFi) on the BNB Chain—no spaceship required! With just a few clicks, you can swap your BNB for BNBX, a synthetic asset that unlocks brand-new earning possibilities. Think of BNBX as your VIP pass to all kinds of DeFi adventures—without having to juggle a bazillion different tokens. Our platform is designed to be fast, secure, and, dare we say, a little bit fun. Whether you’re staking, providing liquidity, or exploring more advanced strategies, Shield Protocol keeps it simple and cost-effective on the supercharged BNB Chain. Plus, you don’t have to worry about keeping track of the underlying assets—BNBX takes care of that for you. Welcome to Shield Protocol, your fast lane into decentralized finance (DeFi) on the BNB Chain—no spaceship required! With just a few clicks, you can swap your BNB for BNBX, a synthetic asset that unlocks brand-new earning possibilities. Think of BNBX as your VIP pass to all kinds of DeFi adventures—without having to juggle a bazillion different tokens. Our platform is designed to be fast, secure, and, dare we say, a little bit fun. Whether you’re staking, providing liquidity, or exploring more advanced strategies, Shield Protocol keeps it simple and cost-effective on the supercharged BNB Chain. Plus, you don’t have to worry about keeping track of the underlying assets—BNBX takes care of that for you. Officiële website: https://www.shieldprotocol.io/ Whitepaper: https://shield-pro.gitbook.io/shield Koop nu SHIELD!

Shield protocol (SHIELD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Shield protocol (SHIELD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 171.26K $ 171.26K $ 171.26K Totale voorraad: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Circulerende voorraad: $ 37.09M $ 37.09M $ 37.09M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 230.84K $ 230.84K $ 230.84K Hoogste ooit: $ 0.04020816 $ 0.04020816 $ 0.04020816 Laagste ooit: $ 0.00372841 $ 0.00372841 $ 0.00372841 Huidige prijs: $ 0.00461676 $ 0.00461676 $ 0.00461676 Meer informatie over Shield protocol (SHIELD) prijs

Shield protocol (SHIELD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Shield protocol (SHIELD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SHIELD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SHIELD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SHIELD begrijpt, kun je de live prijs van SHIELD token verkennen!

Prijsvoorspelling van SHIELD Wil je weten waar je SHIELD naartoe gaat? Onze SHIELD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SHIELD token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!