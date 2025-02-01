Runbot (RBOT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Runbot (RBOT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Runbot (RBOT) Informatie Runbot is a cutting-edge platform designed to democratize automated crypto trading. It empowers users to create, backtest, and optimize trading strategies with no coding skills required, leveraging AI and blockchain technology. Runbot envisions a future where trading automation is accessible, transparent, and secure, redefining the crypto trading landscape. AI Agents are a key component of the Runbot platform, offering valuable insights into crypto markets while helping you optimize and backtest simulations based on historical data to guide you toward the best opportunities. Runbot is a cutting-edge platform designed to democratize automated crypto trading. It empowers users to create, backtest, and optimize trading strategies with no coding skills required, leveraging AI and blockchain technology. Runbot envisions a future where trading automation is accessible, transparent, and secure, redefining the crypto trading landscape. AI Agents are a key component of the Runbot platform, offering valuable insights into crypto markets while helping you optimize and backtest simulations based on historical data to guide you toward the best opportunities. Officiële website: https://runbot.io Whitepaper: https://runbot.io/wp-content/uploads/2025/02/WhitePaper_Runbot.pdf Koop nu RBOT!

Runbot (RBOT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Runbot (RBOT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 267.14K $ 267.14K $ 267.14K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 12.18M $ 12.18M $ 12.18M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.19M $ 2.19M $ 2.19M Hoogste ooit: $ 0.060957 $ 0.060957 $ 0.060957 Laagste ooit: $ 0.02193951 $ 0.02193951 $ 0.02193951 Huidige prijs: $ 0.02193951 $ 0.02193951 $ 0.02193951 Meer informatie over Runbot (RBOT) prijs

Runbot (RBOT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Runbot (RBOT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RBOT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RBOT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RBOT begrijpt, kun je de live prijs van RBOT token verkennen!

Prijsvoorspelling van RBOT Wil je weten waar je RBOT naartoe gaat? Onze RBOT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van RBOT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!