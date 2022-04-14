Niza (NIZA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Niza (NIZA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Niza (NIZA) Informatie Niza Global (NIZA) is a digital asset designed to power a secure, transparent, and user-friendly ecosystem. Built with strong utility, NIZA enables seamless trading, staking, and participation across the Niza Global platform, ensuring accessibility for both retail and institutional users. Backed by Niza Labs and a growing global community, Niza Global focuses on delivering long-term value and real-world applications. The token is listed on top exchanges, ensuring strong liquidity and trust within the global market. Officiële website: https://niza.io/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0x3065930e06307eeCF872304299cE9be2a2F6bCe0

Niza (NIZA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Niza (NIZA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 20.70M $ 20.70M $ 20.70M Hoogste ooit: $ 0.25128 $ 0.25128 $ 0.25128 Laagste ooit: $ 0.000028314541016169 $ 0.000028314541016169 $ 0.000028314541016169 Huidige prijs: $ 0.13801 $ 0.13801 $ 0.13801 Meer informatie over Niza (NIZA) prijs

Niza (NIZA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Niza (NIZA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NIZA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NIZA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NIZA begrijpt, kun je de live prijs van NIZA token verkennen!

