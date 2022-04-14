Robotics Intelligence (RI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Robotics Intelligence (RI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Robotics Intelligence (RI) Informatie Robotics Intelligence is the first open-source, decentralized AI model powering humanoid robots. We're building AI for scalability, adaptability, and security for various use cases, including both industrial and consumer systems. By integrating blockchain technology with advanced artificial intelligence, RI delivers secure, transparent, and scalable intelligence for autonomous humanoids. Robotics Intelligence will enable intelligent autonomous operation with state-of-the-art perception, navigation, and interaction capabilities. Officiële website: https://rimind.io/ Whitepaper: https://rimind.io/publications/Robotics_Intelligence_Whitepaper.pdf

Robotics Intelligence (RI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Robotics Intelligence (RI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 15.48K $ 15.48K $ 15.48K Totale voorraad: $ 999.46M $ 999.46M $ 999.46M Circulerende voorraad: $ 993.21M $ 993.21M $ 993.21M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 15.58K $ 15.58K $ 15.58K Hoogste ooit: $ 0.00117042 $ 0.00117042 $ 0.00117042 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Robotics Intelligence (RI) prijs

Robotics Intelligence (RI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Robotics Intelligence (RI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RI begrijpt, kun je de live prijs van RI token verkennen!

