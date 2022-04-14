RecTime (RTIME) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in RecTime (RTIME), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

RecTime (RTIME) Informatie The world and technology are constantly evolving, and we've seen how the world of We have seen how the world of streaming is being dominated by centralized being dominated by centralized companies that limit the growth of young and abusing commissions with the most successful influencers. with the most successful influencers. At RecTime, we will use our token to build an ecosystem around our platform ecosystem around our platform to empower the streamers who work with us. streamers who work with us. Our goal as a decentralized as a decentralized company is to create a platform that is easy and accessible accessible platform, so that not only crypto-savvy investors can use it. investors with cryptographic knowledge can use it, but also people outside the but also people outside the Blockchain technology world can work with RecTime can work with RecTime in a simple way. Officiële website: https://www.rectime.io Whitepaper: Https://www.rectime.io

RecTime (RTIME) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor RecTime (RTIME), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 615.24K $ 615.24K $ 615.24K Totale voorraad: $ 40.57T $ 40.57T $ 40.57T Circulerende voorraad: $ 40.57T $ 40.57T $ 40.57T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 615.24K $ 615.24K $ 615.24K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over RecTime (RTIME) prijs

RecTime (RTIME) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van RecTime (RTIME) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RTIME tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RTIME tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RTIME begrijpt, kun je de live prijs van RTIME token verkennen!

