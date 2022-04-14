PROOF Platform (PROOF) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PROOF Platform (PROOF), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PROOF Platform (PROOF) Informatie PROOF is the most powerful way to launch a token, with battle-tested features designed to set you up for success. Our contracts are audited & unruggable. Get started for free. PROOF is the most powerful way to launch a token, with battle-tested features designed to set you up for success. Our contracts are audited & unruggable. Get started for free. Officiële website: https://proofplatform.io Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1t_odZ_yOaEtOXg1n0GpvRaGEpIiit6AZ/view?usp=sharing

PROOF Platform (PROOF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PROOF Platform (PROOF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M Totale voorraad: $ 30.75M $ 30.75M $ 30.75M Circulerende voorraad: $ 9.96M $ 9.96M $ 9.96M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.00M $ 6.00M $ 6.00M Hoogste ooit: $ 0.339058 $ 0.339058 $ 0.339058 Laagste ooit: $ 0.03194115 $ 0.03194115 $ 0.03194115 Huidige prijs: $ 0.195103 $ 0.195103 $ 0.195103 Meer informatie over PROOF Platform (PROOF) prijs

PROOF Platform (PROOF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PROOF Platform (PROOF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PROOF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PROOF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PROOF begrijpt, kun je de live prijs van PROOF token verkennen!

Prijsvoorspelling van PROOF Wil je weten waar je PROOF naartoe gaat? Onze PROOF prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PROOF token!

