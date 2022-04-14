POWSCHE (POWSCHE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in POWSCHE (POWSCHE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

POWSCHE (POWSCHE) Informatie POWSCHE is a Porsche Parody on Solana, loosely based on the "Need Money for Porsche?" viral meme. The project gives a home to car culture on chain and allows people to have the possibility of owning their dream car at the same time. POWSCHE is primarily focused on community, bringing together holders for real life events, networking and supporting each other in our day to day lives. Whilst being a meme-token initially and having minimal intrinsic value. Officiële website: https://powsche.com/

POWSCHE (POWSCHE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor POWSCHE (POWSCHE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 764.16K $ 764.16K $ 764.16K Totale voorraad: $ 99.88M $ 99.88M $ 99.88M Circulerende voorraad: $ 99.88M $ 99.88M $ 99.88M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 764.16K $ 764.16K $ 764.16K Hoogste ooit: $ 0.13643 $ 0.13643 $ 0.13643 Laagste ooit: $ 0.00547514 $ 0.00547514 $ 0.00547514 Huidige prijs: $ 0.00756804 $ 0.00756804 $ 0.00756804 Meer informatie over POWSCHE (POWSCHE) prijs

POWSCHE (POWSCHE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van POWSCHE (POWSCHE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal POWSCHE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel POWSCHE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van POWSCHE begrijpt, kun je de live prijs van POWSCHE token verkennen!

Prijsvoorspelling van POWSCHE Wil je weten waar je POWSCHE naartoe gaat? Onze POWSCHE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van POWSCHE token!

