Ongo (ONGO) Informatie Ongo AI is a platform that delivers art reviews through its virtual art critic, "Ongo." Users can upload their artwork, including images and videos, to the platform and receive a review within minutes. Ongo AI also integrates with social media platforms like X (formerly Twitter), allowing users to tag @ongo_ai in posts to request reviews. The platform supports various forms of art and aims to provide an accessible tool for critique. Officiële website: https://ongo.art

Ongo (ONGO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ongo (ONGO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 32.40K $ 32.40K $ 32.40K Totale voorraad: $ 998.86M $ 998.86M $ 998.86M Circulerende voorraad: $ 998.86M $ 998.86M $ 998.86M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 32.40K $ 32.40K $ 32.40K Hoogste ooit: $ 0.0026628 $ 0.0026628 $ 0.0026628 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Ongo (ONGO) prijs

Ongo (ONGO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ongo (ONGO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ONGO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ONGO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ONGO begrijpt, kun je de live prijs van ONGO token verkennen!

Prijsvoorspelling van ONGO Wil je weten waar je ONGO naartoe gaat? Onze ONGO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ONGO token!

