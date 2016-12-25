Obyte (GBYTE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Obyte (GBYTE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Obyte (GBYTE) Informatie Launched on Dec 25, 2016, Obyte is a distributed ledger based on directed acyclic graph (DAG). Thanks to absence of blocks and miners, access to Obyte ledger is decentralized, disintermediated, free (as in freedom), equal, and open. Obyte is the first DAG based cryptocurrency platform to support dApps. Due to absence of miners and blocks, there is no risk of front-running and other miner manipulation, and dApps are safer and easier to develop than blockchain based dApps. DApps are developed in Oscript - a new language that avoids many unsafe programming patterns common in earlier dApp platforms. Thanks to its safety, Obyte is especially well suited for DeFi apps, some are already available on the platform, such as Discount Stablecoins (https://ostable.org), some are being developed. Other features include: self-sovereign identity, private untraceable currencies, sending crypto to email using textcoins, and extremely small-footprint libraries suitable for small IoT devices. Officiële website: https://obyte.org/ Whitepaper: https://obyte.org/Byteball.pdf

Obyte (GBYTE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Obyte (GBYTE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Totale voorraad: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Circulerende voorraad: $ 901.25K $ 901.25K $ 901.25K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.33M $ 2.33M $ 2.33M Hoogste ooit: $ 1,185.39 $ 1,185.39 $ 1,185.39 Laagste ooit: $ 0.838196 $ 0.838196 $ 0.838196 Huidige prijs: $ 2.34 $ 2.34 $ 2.34 Meer informatie over Obyte (GBYTE) prijs

Obyte (GBYTE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Obyte (GBYTE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GBYTE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GBYTE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GBYTE begrijpt, kun je de live prijs van GBYTE token verkennen!

Prijsvoorspelling van GBYTE Wil je weten waar je GBYTE naartoe gaat? Onze GBYTE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GBYTE token!

