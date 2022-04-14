Observer (OBSR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Observer (OBSR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Observer (OBSR) Informatie The OBSERVER is an innovative platform where individuals and private firms trade daily weather data. Anyone in the world can trade weather data that is collected by smartphones, mini weather stations, or automobiles, and receive OBSERVER coins as compensation. The quality of the collected data is verified through big data analysis technology, and the details are recorded in the blockchain. This allows the OBSERVER to create high-resolution weather data that has never been available before.

Observer (OBSR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Observer (OBSR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.61M $ 8.61M $ 8.61M Totale voorraad: $ 14.00B $ 14.00B $ 14.00B Circulerende voorraad: $ 6.31B $ 6.31B $ 6.31B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.11M $ 19.11M $ 19.11M Hoogste ooit: $ 0.06177 $ 0.06177 $ 0.06177 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00136525 $ 0.00136525 $ 0.00136525 Meer informatie over Observer (OBSR) prijs

Observer (OBSR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Observer (OBSR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OBSR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OBSR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OBSR begrijpt, kun je de live prijs van OBSR token verkennen!

